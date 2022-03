Agüero y el caso Almendra: “Hoy los pendejos no hacen caso”

La gran polémica de la semana en el fútbol argentino ha sido la decisión de Sebastián Battaglia de separar a Agustín Almendra y Alan Varela del plantel profesional de Boca por distintos actos de indisciplina. El primero de ellos recibió el castigo por haber insultado y discutido con el DT en la práctica del último lunes, algo que también le valió las duras críticas de Darío Benedetto. En ese marco, Sergio “Kun” Agüero expresó su opinión sobre este tipo de comportamientos en los jugadores juveniles.

“Hoy se perdió mucho el respeto. A los chicos si no los acostumbrás a que sean respetuosos.... Pero primero tiene que ser de (parte de) los padres. A mí mi viejo me enseñó a no insultar a un compañero ni al entrenador. Sobre todo al entrenador”, dijo el Kun en un stream junto a Coscu.

Luego, profundizó: "El fútbol tiene a favor que podés estar feliz jugando o podés estar con que el entrenador no te pone. Si el jugador no juega primero los padres están enojados y después le transmiten a los chicos esa mala onda. Y empiezan 'eh, no me ponés, que esto que el otro'. No flaco, por más que con el entrenador no estés de acuerdo, lamentablemente, te la tenés que comer. No le podés falta el respeto”.

El exfutbolista de 33 años completó con una crítica a la juventud actual: “Hoy los pendejos no están haciendo caso, pero creo que es la costumbre de los padres de como crían a los chicos. Antes vos llegabas a decir algo y sabés cómo te echaban del club".

El caso Almendra

El escándalo se desató en el entrenamiento que se realizó el lunes en el predio que el club de la ribera tiene en Ezeiza. En la práctica de fútbol, Almendra jugó para el equipo de los suplentes. La situación comenzó a calentarse cuando el futbolista discutió con algunos de sus compañeros. Battaglia decidió interceder ante esta actitud de Almendra, pero lejos de calmar los ánimos, la situación se volvió aún más tensa. Hubo un insulto y graves acusaciones de parte del jugador hacia el DT, que respondió con un simple “Si no te gusta, te vas”. Fue así como Almendra abandonó el predio poco antes de las 10.30 de la mañana.

Más tarde, el entrenador de Boca recibió el apoyo de los referentes del plantel y de los integrantes del Consejo de Fútbol. “Agustín es jugador del club y características le sobran para jugar, pero mentalidad no. En el club estaban buscándole el camino y tratando de ayudarlo para que cambiara la postura y la mentalidad. Esto era algo que tenía que pasar, no se aguantó más”, dijo Darío Benedetto.