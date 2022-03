Dolor en Racing: falleció el Chango Cárdenas

La noticia cayó como un baldazo de agua para todo el pueblo académico. A última hora del miércoles, desde Racing Club comunicaron la muerte de Juan Carlos Cárdenas. Conocido por todo el mundo como el Chango, el autor del gol más importante de la historia de Racing murió a los 76 años.

"Estamos muy tristes. Lamentamos comunicar el fallecimiento de Juan Carlos "El Chango" Cárdenas, autor del gol más importante de nuestra historia. Racing Club abraza a todos sus familiares y amigos", así despidió Racing a una leyenda, el que le dio el título más importante de la historia. Fue el Chango quien clavó un remate al ángulo para darle a la Academia el título de primer campeón del mundo tras ganarle 1-0 al Celtic en Montevideo, en 1967.

"Soy orgulloso y feliz. Aquella generación que vivió nuestra época sé que los hice muy felices, han disfrutado a todo el equipo. Tenemos que hacer las cosas bien con el hincha. Con el tiempo me doy cuenta que Racing fue la biblioteca donde uno se educa. Racing me educó, me formó, me hizo conocer el mundo y ser protagonista. Creo que siempre le voy a deber algo a Racing. Para mí fue todo", supo decir el Chango, uno de los máximos ídolos de la historia académica. Ya es leyenda.

El histórico gol del Chango Cárdenas en la final de la Intercontinental entre Racing y Celtic en 1967

¡Gracias por tanto fútbol Chango!