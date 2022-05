¡Salud, campeón! Sebastián Báez se consagró en Estoril

Sebastián Báez (59º en el ranking mundial) consiguió su primer título al consagrarse campeón en el ATP 250 de Estoril tras superar al estadounidense Frances Tiafoe (29º) por 6-3 y 6-2. El argentino triunfó en el certamen que se disputa en Portugal, sobre polvo de ladrillo.

El tenista de 21 años no tuvo mayores inconvenientes frente al quinto preclasificado, al que nunca había enfrentado, y liquidó la historia en sets corridos para inaugurar sus vitrinas en el circuito profesional. Su mejor marca había sido la final alcanzada este año en Santiago de Chile.

Báez, que hasta esta semana ocupaba el puesto número 51 del ránking ATP, venció al estadounidense, quinto preclasificado del torneo, en una hora y 14 minutos y este lunes aparecerá por primera vez entre los mejores 50 jugadores del planeta. Porque saltará hasta el 40° lugar y quedará como el tercer argentino mejor rankeado, detrás de Diego Schwartzman y Federico Delbonis.

¡Sebastián Báez uD83CuDDE6uD83CuDDF7, campeón del ATP 250 de Estoril uD83CuDDF5uD83CuDDF9! Venció 6-3 y 6-2 a Frances Tiafoe uD83CuDDFAuD83CuDDF8. Primer título en el circuito. Será 40° en el ranking ATP desde este lunes.pic.twitter.com/vPrYgklakc — VarskySports (@VarskySports) May 1, 2022

La semana de Báez había arrancado con la victoria sobre el local Joao Sousa (83º). Luego llegó el resonante triunfo sobre el croata Marin Cilic (23º), después se vio las caras con el francés Richard Gasquet (80º) y en semifinales dejó en el camino al español y campeón defensor Albert Ramos-Vinolas (31º).

El título dejó el nombre del argentino dentro del selecto grupo de tenistas nacionales que se consagraron campeones en el ATP 250 de Estoril. Los anteriores fueron David Nalbandian (2002 y 2006), Juan Ignacio Chela (2004), Gastón Gaudio (2005) y Juan Martín Del Potro (2011 y 2012).

"Why not me?" (¿Por qué no yo?) había escrito el argentino en el lente de la cámara tras cada uno de los triunfos que lo habían llevado a la final del torneo, la segunda para él tras la que jugó en febrero en Santiago de Chile (perdió con el español Pedro Martínez). Luego de derrotar a Tiafoe, firmó su presentación oficial en el circuito más grande del tenis mundial con un "Yes, is me!" (Sí, soy yo).