Collueque: “Vine motivada de Birmingham”

En Birmingham, la representante argentina solo tuvo grandes resultados. A lo largo del torneo obtuvo buenas pruebas, clasificando a la final y quedando a 5 minutos del podio. Una vez más, la palista campeona del mundo saco chapa y dejo a la Patagonia en lo más alto.

Después de brillar en Estados Unidos, Cecilia Collueque contó en Grito Sagrado que la experiencia de los “Juegos Mediales” la lleno de energía para lo que viene.

“Ya hace muchos años que hago este deporte, en su momento me dedicaba al 100%. Pero me gusta ir a los mundiales y medirme con las buenas. Me motiva estar ahí, la intención es esa siempre. Tratar de mejorar y medirse, a mi me satisface, la verdad que vale la pena. Vine motivada de Birmingham”