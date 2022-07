Bonomi: "Sueño con ser parte del proceso Olímpico"

“Va a llegar el momento en que no nos vamos a baja del podio, te lo aseguro. Confío a pleno en el proceso que estamos llevando adelante”, le aseguró Gisela Bonomi a Grito Sagrado, tras regresar del Mundial de Beach Handball en Grecia y los Juegos Mundiales de Birmingham, respectivamente.

La Selección Argentina, con la neuquina como gran figura del equipo, finalizó en el 7mo puesto de la instancia mundialista celebrada en Creta, donde Bonomi recibió un reconocimiento junto a la entrenadora del equipo nacional, Leticia Brunati. El galardón honorífico se entregó por los 30 años del primer partido de esta modalidad, que fue en Italia en 1992.

Pero no fue la única competencia en la que tomó parte la “Leyenda” en el último mes, ya que finalizado el Mundial, el representativo nacional disputó los World Games de Birmingham, Estados Unidos. En estos Juegos, las chicas se colgaron la medalla de bronce, tras vencer al local en el partido decisivo.

Sin dudas lo realizado por Bonomi desde aquella aparición superlativa del Beach Handball en los Juegos Olímpicos de la Juventud, celebrados en Buenos Aires en el 2018, a este reconocimiento internacional ha pasado un buen tiempo, sin embargo las ganas de seguir buscando objetivos es lo que la mantiene enfocada.

“El tiempo de Pandemia me lo tomé para hacer un poco de introspección y darle prioridad a mis verdaderas pasiones, ser fiel a lo que realmente quería hacer y no hacerlo por cumplir expectativas. Así que transito esta etapa deportiva con conciencia y eso me permite disfrutarlo y a la vez proponerme nuevos desafíos y destapar nuevos objetivos”, manifestó Bonomi.

En cuanto a la potencialidad de la disciplina y la posibilidad de llegar a ser una modalidad Olímpica, la neuquina aseveró, “Creo que nuestro deporte tiene la suficiente dinámica y potencial para ser un deporte Olímpico, creo que vamos por buen camino y ojalá se de en Los Angeles 2028”.

“Sé que me quedan algunos años en esta actividad, hoy no importa la edad. Quiero estar en la transición, en ese paso histórico de llegar a un Juego Olímpico. Me gustaría ser parte de ese proceso y vivirlo, finalizó la goleadora