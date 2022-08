Con doble fecha, se reanuda la Copa Neuquén

Se juega un nuevo fin de semana de fútbol neuquino. La Copa que lleva el nombre de Richard Dewey disputará la jornada 4 y el lunes adelantará parte de la fecha 5 para poder acomodar el calendario. En Plottier habrá clásico entre Los Canales vs El Porvenir, mientras que Rincón y San Patricio tendrán partido de candidatos.

La fase de grupos entra en la mitad de su disputa en la 9na Copa Neuquén. En el norte de la provincia se juega el partido destacado entre el Deportivo Rincón y San Patricio de El chañar por el grupo B. ambos llegan con puntaje ideal y se perfilan como grandes animadores de la competencia. Además, por la misma zona se enfrentarán Rio Grande vs Añelo.

En el grupo A, otro duelo de alto vuelo: en Zapala Don Bosco recibe al entonado Petrolero Argentino que marcha como líder, mientras que en Cutral Co, Alianza y Rivadavia animarán el duelo de la ciudad, ambos necesitan ganar para seguir peleando por la clasificación.

En la capital, Independiente buscará su primer triunfo en el torneo cuando reciba a Confluencia en la Nueva Caldera, mientras que la sorpresa Eucalipto Blanco visita a Patagonia. Ambos cotejos, como toda la fecha, el sábado 16hs.

En el General San Martín, el líder del grupo D Maronese visitará a Atlético Neuquén que necesita sumar de a tres, mientras que en el este, Villa iris será anfitrión de Bicicross de Senillosa.

El clásico de Plottier animará la zona E, Los Canales y El Porvenir se verán cara a cara en el Camping Nepen Hue, mientras que en el Gigante del Barrio Sarmiento, Centenario quiere seguir puntero cuando reciba a Pacífico.

El lunes 15 sigue la acción, con 7 cotejos que abrirá la fecha 5 en 1ra, 16hs para Añelo vs Rincón, Confluencia vs Patagonia, San Lorenzo vs Independiente, Maronese vs Villa iris, Sapere vs Atlético Neuquén, El Porvenir vs Centenario y Unión Vecinal ante Los Canales.

Zona 1: Petrolero 7, Alianza 3, Don Bosco 3, Rivadavia 2, Unión 1

Zona 2: San Patricio 9, Rincón 6, Añelo 3, Rio Grande 0, Esperanza 0.

Zona 3 San Lorenzo 9, Eucalipto Blanco 4, Patagonia 3, Independiente 1, Confluencia 0

Zona 4 Maronese 6, Atlético Neuquén 4, Bicicross 4, Villa iris 3, Sapere 0

Zona 5: Vecinal 7, Pacífico 6, Centenario 4, Los Canales 0, El porvenir 0.