Racing y Boca empataron en un polémico final, ¿fue penal?

El clásico en Avellaneda terminó con un empate 0 a 0. Una Academia brillante en la primera mitad, pero con Rossi como figura que salvó a Boca en múltiples ocasiones. En el final los visitantes tuvieron una oportunidad para ganar el encuentro por una polémica mano que fue revisada por el VAR pero sin cobrar penal para los Xeneizes.

Rapallini debió haber cobrado penal para Boca.pic.twitter.com/LOCjmmB0Sk — VarskySports (@VarskySports) August 15, 2022

El partido comenzó con los locales siendo agresivos y profundos. Con pases rápidos y mucha dinámica, Racing llegaba al arco rival con facilidad. Ni un minuto pasó del partido que Fabra salvó a los xeneizes en la linea.

Los minutos pasaron y Boca no podía entrar en juego. Los dirigidos por Gago mantuvieron la posición y las chances claras. A los 20’ tras una buena jugada, Miranda quedó solo en el área para definir y Rossi voló para salvar a su equipo.

A los 27’ otra clara de la Academia, un desborde de Mena lanzó un centro atrás para la llegada de Rojas en soledad pero su tiro se fue por arriba del arco. Los locales dominaban todo el encuentro pero fallaban en la concreción.

La primera llegada de Boca vino tras un error en la salida de Moreno, Fernández la recuperó y dió su pase a Benedetto para que el delantero definiera, pero la pelota se fue por el segundo palo. Recién en los 38’ los dirigidos por Ibarra lograron inquietar a Racing.

La primera mitad terminó con otra clara de Racing, un centro y Alcaraz con cabezazo que se fue por el primer palo sin que Rossi pudiera hacer nada. Los primeros 45 minutos fueron de la Academia.

La segunda mitad comenzó otra clara para Racing. En un error de la defensa de Boca, Alcaraz quedó mano a mano con Rossi y el 1 de boca la mando al córner. A los 5’ del St Rojas es habilitado por la defensa de Boca y una vez más Agustin se hizo enorme siendo una de las figuras del encuentro.

11' Boca avisó con un pelotazo al área, donde Romero le ganó la espalda a Mena y remató al arco pero Arias estaba bien parado y controló con tranquilidad. El conjunto visitante se animó a más con el pasaje de sus mediocampistas al ataque y buscando a los delanteros. Pero el partido se abrió y eso ayudó a los contraataques de Racing que seguía llegando con claridad al arco de Rossi sin poder concretar.

Con menos intensidad en el juego y modificaciones en ambos equipos, el partido comenzó a ser más de ida y vuelta. A los 25’ tras una serie de pases de Racing, el ingresado Gómez disparó y Rossi se vistió de héroe una vez más.

La intensidad del partido fue disminuyendo con el transcurrir de los minutos, los locales ya cansados no podían profundizar y la visita no generaba conexión de pases. A los 37’ llegó la más clara del partido para el equipo de Ibarra. Tras la conducción de Medina y un centro venenoso, pero que Vázquez, por milímetros, no logró conectar la pelota.

A los 43’ Arias salvó a Racing tras un gran remate de afuera del área del ingresado Medina. Un minuto después desde un lateral de Advíncula, Vázquez sacó un remate y una vez más, el arquero de Avellaneda se hizo grande.

En los minutos adicionales Boca tuvo todas las chances para quedarse con el clásico, con un Racing extenuado y desordenado, el equipo visitante fue en busca del gol. En el último minuto tras un córner y un disparo de Fabra, Moura salvó en la línea de gol a la Academia.

El partido terminó con la polémica del VAR, en una jugada confusa en el área donde se acusó a Gómez de acomodar la pelota con la mano. El árbitro fue a chequear y decidió terminar el partido y no cobrar penal. Todo el banco de Boca se fue contra la terna para reclamar la decisión.