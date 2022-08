El inoxidable Mario le dió el primer triunfo al Torito

Por la segunda fecha del Pre Federal, Centro Español recibió en su cancha a Deportivo Roca. En un partido que se les hizo cuesta arriba, los “Naranja” empezaron ganando en el primer tiempo, pero el “Señor de los Ascensos” se enchufó y levantó a su equipo para que se quedaran con la primera victoria por 90 a 82.

Mario Sepulveda, un emblema del básquet regional, pasó por los micrófonos de Grito Sagrado. Confesó lo difícil que se les hizo el encuentro frente a Roca, pero como el esfuerzo de la pretemporada dio su fruto en la cancha:

“Siempre en los debuts, en este caso también de local, hay cierto nerviosismo más el tiempo que uno estuvo sin jugar. Tratar de que el equipo de alguna manera vaya agarrando ritmo y teniendo en cuenta que no contamos con el plantel completo. Nos llevó a doblegar esfuerzos para poder salir adelante y recién en el segundo tiempo pudimos imponer nuestro juego”

Un juego de presión y pases rápidos que siempre caracterizó al “Torito” fue lo que se vio este domingo en el gran partido que jugaron en el “Templo”. La localia siempre fue un fuerte para los de Plottier, sobre todo para Sepúlveda que siempre brilla en su casa:

“Me toco ser el que de alguna manera inyectara esa remontada. Estábamos perdiendo por 12 puntos y tuve una racha de 4 triples seguidos y eso hizo que el equipo elevara la confianza.”

“Super Mario” empezó motivado este Pre Federal, con 45 años parece que el tiempo no pasa para él y es consciente de que este torneo requiere de mucho trabajo y esfuerzo:

“Era importante ganar y es como todo primer partido, se sacan un montón de cosas buenas, pero sabemos que tenemos mucho por delante por trabajar. Estamos contentos con el resultado pero somos realistas que hay muchas cosas por corregir”

Lo que se le viene al “Torito” por la tercera fecha es recibir en el “Templo” a Petrolero este viernes. Por otro lado, los demás cotejos son: Atl Regina vs Cinco Salto; Pacífico vs Bigua; Perfora vs Plottier ; A.P Union vs Cipolletti e Independiente vs Centenario.