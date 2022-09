¡Se viene lo bueno! Tiempo de Semifinales del Argentino

Está en juego el campeonato Argentino de Selecciones de Handball Cadetes A y B en Neuquén, competencia que reúne a los mejores seleccionados de todo el país en ambas ramos y que a partir de este jueves entra en su definición. Gran jornada con los partidos estelares en el Ruca Che.

El turno de las semifinales para la competencia en la A, los cuatro mejores de cada rama buscarán entrar en la final por la corona. En damas, Mendoza y Atlántica se medirán desde las 14hs en el Ruca Che, mientras que 18hs en IFES, Rio Negro se enfrentará con Federación Metropolitana de Balonmano.

En caballeros, Se repiten tres de los cuatros equipos que en el Femenino. 15.20hs el primer duelo entre FeMeBal ante Atlética en el Ruca che, mientras que en IFES 16.40 hs se verán las caras Mendoza y San Rafael.

Neuquén irá por la permanencia, los chicos jugarán 14hs ante Chaco en IFES, mismo horario para las chicas ante Asociación Balonmano del norte de Buenos Aires en el Polideportivo de Gregorio Álvarez.

También habrá definición en la categoría B, buscando los dos ascensos para la A del 2023. Las Semifinales serán por la tarde 16.40 y 18hs en los mismo escenarios que la A. en damas los ganadores de ASAMBAL vs Entre Ríos, San Juan vs Bahía Blanca, San Rafael vs Chaco, y Chubut vs San Luis serán los animadores. En caballeros: Bahía Blanca vs San Juan, ACOBAL vs APEBAL, ASBALNOR vs Lagos Del Sur, y Córdoba ante ASAMBAL.

Es la primera vez que una competencia a nivel selecciones llega a Neuquén en sus dos principales categorías y en Cadetes. Se juega en 6 escenarios diferentes, y con un total de 16 equipos en la A, y 36 en el B, sumando ambas ramas.