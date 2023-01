Djokovic ganó el Australia Open y vuelve a ser número 1

Novak Djokovic se coronó campeón del Australian Open por décima vez este domingo al derrotar en la definición en Melbourne Park al griego Stefanos Tsitsipas por 6-3, 7-6 (4) y 7-6 (5) y cerró un certamen de manera increíble, tras dejar en el camino a todo aquel que se le puso en frente para obtener su décima estrella en el primer Grand Slam de la temporada y la 22ª en certámenes de este tipo teniendo en cuenta también sus festejos en Roland Garros, Wimbledon y el US Open.

En el camino al título, el serbio jugó 22 sets y ganó 21. El único que le pudo arrebatar uno fue el francés Enzo Couacaud en la segunda ronda. Al resto de los oponentes los venció en parciales consecutivos.

En primera ronda superó a Roberto Carballes Baena (España) por 6-3, 6-4 y 6-0, en segunda vuelta a Enzo Couacaud (Francia) por 6-1, 6-7 (5), 6-2 y 6-0, en su tercera presentación eliminó a Grigor Dimitrov (Bulgaria) por 7-6 (7), 6-3 y 6-4. Ya en octavos de final a dejó en el camino Alex de Minaur (Australia) por 6-2, 6-1 y 6-2, en cuartos de final barrió a Andrey Rublev (Rusia) por 6-1, 6-2 y 6-4. En semifinales le ganó a Tommy Paul (Estados Unidos) por 7-5, 6-1 y 6-2 y en la final no tuvo reparos en vencer a a Stefanos Tsitsipas (Grecia) por 6-3, 7-6 (4) y 7-6 (5).

Ambos jugadores se enfrentaron, con la de este domingo, 13 veces con 11 triunfos para el balcánico de las cuales dos fueron en finales de majors. La anterior había sido en la definición de Roland Garros 2021 en la que se impuso por 6-7 (6), 2-6, 6-3, 6-2 y 6-4. Las dos veces que el heleno derrotó a Djokovic fue en el primer partido contra él en 2018 en 16avos de final del ATP Masters 1000 de Canadá y en cuartos de final del ATP Masters 1000 de Shangai en 2019.

Gracias al título en el Australian Open, ‘Nole’ recuperará este lunes el primer puesto en el ranking mundial de la ATP. Como el año pasado no pudo competir por no haberse vacunado contra el Covid-19 y fue deportado del país oceánico, no defendió instancia en este campeonato y solo sumó. El certamen lo empezó siendo quinto en el escalafón con 5070 unidades y por ganarlo obtuvo 2000, por lo que llegó 7050 y superó al español Carlos Alcaraz, quien ostentaba ese sitial .

Con su 22ª estrella en un Grand Slam, Djokovic alcanzó el récord de Rafael Nadal. También, estiró su ventaja en la tabla histórica de campeones porque consiguió su décimo trofeo contra seis del local Roy Emerson y Roger Federer. Previamente había sido vencedor en 2020, 2019, 2016, 2015, 2013, 2012, 2011 y 2008. Además, con el décimo título se convirtió en el tercer jugador en la historia con al menos una decena de (mismo) majors luego de Nadal (ganó Roland Garros 14 veces) y Margaret Court (tiene 11 Australian Open en su haber).