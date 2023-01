El Albinegro hoy está desmantelado

Desmantelado. Es la palabra justa que le cae el complicado presente institucional, deportivo, dirigencial y económico que atraviesa el Club Cipolletti en el comienzo del año. Que nada difiere, o sí, porque hay casi un vaciamiento en todos los estamentos de la institución.

La situación se nota mucho más, teniendo en cuenta que el albinegro es sinónimo de fútbol, y el Federal A, categoría donde milita el conjunto valletano ya tiene fecha de inicio para mediados de marzo. Por eso motivo, Cipolletti ya debería definir técnico, jugadores a llegar, armar el tema organizativo, algo que a esta altura sería imposible de lograr a falta de dirigentes, allegados y con la sola presencia solitaria del presidente Pedro Gutiérrez, a demostración de los hechos, cada día más cuestionado y sin poder de convencimiento para sumar gente que colabore con el club.

En lo deportivo, en las últimas semanas se alejaron; el arquero Luciano Molini, que recaló en Villa Mitre de Bahía Blanca, el nativo de Centenario una de las pocas figuras del torneo pasado, se sintió destratado por el cuerpo técnico (encabezado por Bruno Gorer) que dirigió la parte final de la competencia y lo marginó del arco, más el poco respaldo dirigencial que tuvo cuando fue desplazado.

En la últimas horas, Boris Magnago, lateral o carrilero por derecha, se sumó al Deportivo Madryn, para jugar Primera Nacional en el equipo chubutense; a ello se sumó el cincosaltense Ezequiel Carlos Avila que tras su paso en el Torneo Regional Amateur en Deportivo Rincón de Rincón de los Sauces se incorporó a Douglas Haig de Pergamino equipo que dirige el ex entrenador de Cipolletti Gustavo Raggio, donde en los últimos días también llegó el santafesino Brian Meza, otro que decidió no esperar más y cerró su vínculo con el "Milán de Pergamino". Otro jugador y volante que interesa a los bonaerenses, es Maximiliano Amarfil, actualmente jugando en la Asociación Deportiva Centenario en el Regional, que si los de la Colonia consiguen el ascenso pretenden que continué en el equipo neuquino.

En cuanto a Elvis Hernández jugando en Ben Hur de Rafaela cuartos de final del Regional Amateur, ha tenido una performance y es intención del equipo santafesino que siga en la institución, aunque ha sido observado por varios cuerpos técnicos de categorías superiores (Federal A y Primera Nacional) esperan que el equipo de la Comarca lechera finalice su participación en el torneo para hacerle llegar una oferta, que dicen algunos allegados, ya se hizo.

Poco se sabe que harán Manuel Berra, algunos dicen que jugaría un año más, Alejo Tabares si volverá a Lanús o continuará en el club; Denis Lara, Santiago Jara (de buen presente en Centenario), Enzo "Acqua" Romero y Diego Aguirre (de pobre torneo en Deportivo Rincón). Otro de los que siguen es el golero Facundo Robert Crespo que ya habría sido tentado a dejar el club.

Nicolás Carreras seguirá jugando en Chile y no volverá, en tanto Nicolás Iachetti de buen torneo en Jorge Newbery de Comodoro Rivadavia debería volver al club, al igual que el golero Juan Torralba.

Cristián Taborda está operado y su continuidad quedó plasmada por la lesión, pero no estaba y no está en los planes de los dirigentes.

En las últimas horas, se pudo saber que que la subcomisión de fútbol anterior había cerrado las llegadas de Valentín Perales, Lucas Mellado y Lucas Argüello, pero la indefinición, fue clave, y los jugadores optaron por otros clubes, los dos primeros por Deportivo Madryn donde llegaron con la anuencia de Ricardo Pancaldo el técnico albinegro que los conoció en su paso por Cipolletti, en tanto que Argüello (ex CAI de Comodoro Rivadavia, Vélez Sarsfield, Olimpo de Bahía Blanca, Chaco For Ever, Juventud Unida Universitario de San Luis, Guillermo Brown de Puerto Madryn y Sol de Mayo de Viedma) eligió irse a Crucero del Norte en Posadas, Misiones.

En cuanto a técnicos, entrenadores, coordinadores y preparadores físicos ya se sabe que no se renovará el vínculo con el club a Bruno Gorer, Raúl "Oreja" Ruíz y el profesor Federico Grill. Antes se había comunicado que no van a seguir en el club: Rodrigo Muñoz que dejó de ser el coordinador de fútbol, Gianni Moscone entrenador de la primera local, más los integrantes del llamado Bloque Menor: Maximiliano Rafú y Fabián García, entrenadores y Nahuel González, preparador físico.

En relación a los dirigentes, Marcelo Bastías dio la primicia en Grito Sagrado que no iba a continuar como presidente de la Subcomisión de Fútbol, a el se sumaron en las últimas horas dirigentes de peso, Sebastián Caldiero, legislador de la provincia de Río Negro, renunció de manera indeclinable a su cargo de Vicepresidente primero; el abogado, vinculado en el último tiempo al fútbol profesional de la institución, tomó la decisión por cuestiones personales; El alejamiento de Caldiero no es el único concretado sobre el fin de año en la Comisión Directiva albinegra. Horacio Pierucci también dio un paso al costado hace ya algunas semanas, función que recayó en la vocal Mónica Del Río. Otro que renunció como vicepresidente segundo es Mauricio Mac Kenzie. Otros que anunciaron su salida de la subcomisión de fútbol son los Rappazzo. Tanto Federico que estuvo a cargo del armado del equipo en temporadas pasadas; como la del ex presidente de la institución y el Ministro de Economía de la provincia de Rio Negro Roberto "Bachi" Rapazzo Cesio, no se involucrarían con lo que tiene que ver con el Federal A y actividad profesional del club.

El futuro de Cipolletti, necesita determinaciones importantes. Y hoy da la impresión que nadie puede hacerse cargo de encarar la temporada 2023 en el Federal A. El interrogante es mayúsculo ¿Jugará el albinegro el torneo de este año?.