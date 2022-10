Perilli: "Cipolletti tiene que darse un baño de realidad"

No cabe duda que Domingo Luis Perilli es un referente en Cipolletti. Socio, simpatizante, hincha, jugador, entrenador, colaborador, consejero, siempre alguna función tiene en el club albinegro.

No es ajeno al momento que atraviesa el equipo valletano y este lunes en declaraciones al programa Grito Sagrado que se emite en AM 550 La Primera, Canal 24/7 de Noticias y en RDV Clásicos & Noticias en el 90.7 del dial del Grupo Prima Multimedios dejó reflexiones más que interesantes.

Negó que haya sido convocado para reemplazar a Luis Medero, el entrenador que este lunes se desvinculó de la institución. "No pienso dirigir por el momento a nivel profesional, estoy en otra etapa de mi vida. Por ahí si hubiera un proyecto a nivel liga lo analizaría y lo pensaría por ahora no" aseveró "Mingo".

Luego expresó que "Cipolletti tiene que darse un baño de realidad. Fuimos grandes, ya no lo somos. Competimos con equipos que no tienen historia, que no tienen los antecedentes nuestros, pero ellos se están clasificando y nosotros peleamos el descenso".

Más adelante remarcó que "tengo una buena relación con los Rapazzo Cesio (por Bachi y Federico) y hablo todos los días con Marcelo Bastías (actual presidente de la subcomisión de fútbol) que fue compañero y jugamos juntos, se todo lo que pasa".

Sobre la salida de Medero fue tajante "ni Guardiola o Carlos Bianchi podrían dirigir hoy a este equipo de Cipolletti, no es cuestión del técnico, sino de los jugadores que conforman el plantel. Aunque, soy consciente que a veces hay decisiones que sirven para descomprimir".

"Todos los años hay un técnico que llega, mira el plantel, hay 8 o 9 jugadores y pide 12 o 15 refuerzos. Y es lógico, pero no va más".

Finalmente aseguró que "en Cipolletti se cambia la cabeza de la subcomisión de fútbol todos años, estuvo Caldiero, después "Fede" Rapazzo ahora Bástías, y es desgastante, frustrante. Hay que salir a buscar dinero, pagar sueldos, viajes, hoteles, y a veces terminan 3 o 4 dirigentes, sin más compañía. Y si los resultados no se dan, además viene la crítica, no es fácil".

