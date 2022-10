Cipolletti: Marcelo Bastías confirmó que no seguirá como dirigente

Sin pelos en la lengua, sin un discurso estandarizado tan común en la dirigencia de cualquier rubro en este país, con una sinceridad brutal, y pocas veces vista, Marcelo Bastías el todavía presidente de la subcomisión de fútbol del Club Cipolletti aseveró en el programa Grito Sagrado que se emite por medios del Grupo Prima Multimedios que "existen 95% de posibilidades que no va a seguir en el cargo".

Consultado sobre como se sentía después de finalizar el torneo, y luego del partido ante Juventud Unida Universitario de San Luis donde se pudo mantener el lugar en la categoría para el año venidero expresó que "me siento aliviado, estoy aliviado".

Sobre su experiencia como directivo señaló que "yo había estado con Caldiero cuando el estuvo al frente del fútbol, colaboré en la subcomisión, con un rol secundario aportaba un granito de arena. En esta etapa estuve al frente del grupo de trabajó, lo sufrí, es insalubre, solo lo van a entender lo que alguna vez estuvieron en mi cargo, siempre y cuando lo asumas con responsabilidad; el hincha, el futbolero no tiene idea, no conoce los entretelones y los pormenores es fácil criticar o reprochar desde afuera".

Y luego sostuvo "Yo me considero fuerte de personalidad, de carácter, el último mes me vi superado y lo sufrí mucho. Conocía por encima la realidad del club, sabía algunas cositas" y agregó "no lo busqué el lugar al que llegué, ni me preparé. Me vinieron a buscar para colaborar. El club estaba incendiado en lo institucional y me llamaron para apagar el incendio".

En relación al "incendio" aclaró que "había malestar y mala relación entre la hinchada, el presidente y dirigentes de la subcomisión; y por suerte se apagó" hablando de las cuestiones positivas, no muchas que dejó el 2022. "otra fue, que se salvó la categoría que era el objetivo".

Bastías más adelante en AM 550 La Primera, RDV Clásicos & Noticias 90.7 y en Canal 24/7 de Noticias expresó "si estábamos entre los ocho primeros hubiera sido una fiesta. Pero sabía que con el plantel que había íbamos a pelear abajo".

En relación a lo negativo fue categórico "me pegó muy mal los incidentes afuera del estadio en el partido ante Independiente de Chivilcoy. Lo vuelvo afirmar, fue 101% responsabilidad del mal operativo policial. En lo económico nos perjudicó, fue tremendo jugar tantos partidos sin público".

Consultado sobre su continuidad manifestó que "no voy a seguir como presidente de la subcomisión de fútbol, 95% es una decisión tomada. Sin dinero no se puede hacer nada; sin más gente que colabora no se puede encarar nada. Si vas bien, hay 20 tipos al lado tuyo; pero cuando la mano viene mal te quedas solo. La pasión me pudo más, que la razón. Pero el club se quedó en la categoría, el objetivo se cumplió".

Sobre lo que viene para los valletanos en los tiempos venideros, no muy lejanos remarcó que "el futuro de Cipolletti es muy complicado".

En relación a los dichos de Domingo Perilli que manifestó que "Cipolletti debe hacer un baño de realidad", dijo que "Mingo fue una fuente de consulta siempre. Siempre estuvo cerca y fue requerido para que opinara de varias decisiones que se tomaron".

Más adelante añadió "Cipolletti es un grande institucionalmente, pero en lo futbolístico y deportivo estamos muy mal. Yo me sume en junio como dirigente, no hace falta ser dirigente, saber donde estamos parados" y finalizó diciendo "no puede ser que arriba nuestro y nos ganen estén con todo el respeto que me merecen Sol de Mayo de Viedma, Chivilcoy, Sansinena o Monte Maíz y hoy es nuestra realidad".

La nota con Marcelo Bastías en Grito Sagrado

