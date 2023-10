Messi: "No sé ni quién es el chico este"

Es raro ver a algún colega de Lionel Messi pasarse de la línea con el capitán argentino más allá de cruces normales dentro de la cancha. Luego de que Antonio Sanabria pareciera escupirlo tras un entredicho entre ambos, había expectativa por lo que La Pulga pudiera decir al respecto. Y Messi no se calló: "La verdad es que no lo vi. Me dijeron en el vestuario que uno de ellos me había escupido. La verdad no sé ni quién es el chico este". No obstante, enseguida buscó cerrar el tema: "Tampoco quiero darle importancia, sino va a salir a hablar en todos lados y es peor: se va a hacer conocido. Mejor dejarlo ahí".

Del otro lado, hubo derecho a réplica por parte de Sanabria, quien desmintió que su intención fuera escupir al capitán argentino. Al ser consultado por un periodista de TyC Sports, el delantero del Torino de Italia dijo: "Estuve viendo la imagen. Parece como yo lo escupo pero no, para nada, él está lejos. Como se ve de la parte de atrás parece que lo escupo, pero nada que ver".

Messi, contento por el rendimiento de Argentina

En otro orden de cosas, el capitán argentino habló sobre la actuación de la Selección y se mostró muy conforme: "Lo hizo muy bien, tuvo muchas situaciones de gol con las que tranquilamente podría haberse ido al entretiempo con un resultado más amplio. Estoy contento porque seguimos de una misma manera y consiguiendo los tres puntos", sostuvo el '10'.

Además, opinó sobre el gol de Nicolás Otamendi, con elogio incluido al CT: "Fue un golazo. Es una jugada preparada que la habían entrenado con el Cuerpo Técnico que no sólo analiza a los rivales y nuestro juego, sino que no se les escapa un detalle". Por último, tuvo un momento también para reconocer al Dibu Martínez por alcanzar el récord de minutos imbatido con Argentina: "Lo tiene merecido. Es una bestia y me pone contento por él. Es un gran mérito suyo y del equipo por el compromiso para atacar y defender. Es un fenómeno y un personaje también", concluyó Lionel.