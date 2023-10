Voley: Las Panteras, sin medalla

Las Panteras no pudieron conseguir el bronce. Argentina cayó 3-2 ante México en el duelo por el tercer puesto de los Juegos Panamericanos. Foto: Instagram @voley_feva

Las Panteras finalmente no pudieron llevarse una medalla en los Juegos Panamericanos. Luego de su caída 3-1 ante República Dominicana el miércoles, la selección de voley femenino afrontaba la posibilidad de repetir el bronce logrado hace cuatro años en Lima, sin embargo también fue derrota 3-2 ante México. En un partido muy parejo, las dirigidas por Daniel Castellani comandaron las acciones, pero las mexicanas consiguieron dar vuelta el duelo y así quedarse con el bronce.

El duelo había comenzado bien para Las Panteras, que dominaron el primer parcial por 25-22. En el segundo set, México se recuperó e impuso por 25-23, pero las argentinas, dieron batalla en un muy reñido tercer capítulo que dieron vuelta sobre el final y se llevaron 25-22 para ponerse 2-1 arriba. Sin embargo, en el cuarto set las mexicanas volvieron con todo, vencieron 25-18 y forzaron el tie break.

¡EL TERCER SET ES PARA LAS PANTERAS!



El seleccionado femenino de vóley se quedó con el tercer parcial por 25-22, se puso 2-1 y está a un solo set de quedarse con la medalla de bronce ante México.

La definición se dio en un tiebreak donde Argentina empezó mejor y llegaron a estar 7-4 arriba, pero no les iba a alcanzar. México reaccionó y tomó ventaja en el marcador hasta quedar match ball arriba, situación en la que no fallaron. Las Panteras defendieron el último punto pero no lograron devolver la pelota y eso fue el golpe final. La selección mexicana se quedó con el bronce y las argentinas debieron conformarse con el cuarto puesto.

"Es dura una derrota, se perdió ahí nomás. Estoy tranquila, no nos guardamos nada. Fuimos creciendo, no me imaginaba jugar a este nivel en tan poquitos días"



La capitana @DaaniBulaich, tras la caída con México en semis



uD83DuDCFALas Panteras por @TyCSports y @TyCSportsPlay pic.twitter.com/wTQDyFXWKO — JoseMontesano (@JoseMontesano) October 27, 2023

Tras la derrota, la capitana Daniela Bulaich expresó su satisfacción pese al trago amargo de que el partido se les escapara: "Se perdió ahí nomas, pero estoy tranquila porque se vio en la cancha que lo dimos todo." Además resaltó que el equipo fue mejorando pese a tener pocos días de preparación previos: "Fue cuestión de encontrar el ritmo entre nosotras partido a partido porque muchas veníamos de Europa. No me imaginaba alcanzar este nivel en tan poquitos días", comentó.