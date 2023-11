Santángelo: "Ojalá más chicas se acerquen a jugar básquet"

Mauricio Santángelo, entrenador del seleccionado femenino de básquetbol que hizo historia en los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile al conseguir la primera medalla de bronce para Argentina en esta competencia, espera que “este logro sirva para contagiar para que más chicas se acerquen al básquet y se siga desarrollando”, afirmó ya de regreso tras cerrar su participación el domingo con un podio memorable.

“Siempre me volqué por esta disciplina, por el trabajo, por la vocación y cuando suceden estas cosas hace que uno piense: es un esfuerzo que vale la pena”, destacó al tiempo que también elogió a Natassja Kolff, también neuquina y medallista panamericana.

“Está entre las más jóvenes del plantel y tuvo un rol muy importante en el equipo. Es un ejemplo para que más chicas que sueñan con llegar a integrar un seleccionado argentino sepan que se puede”, afirmó.

“Es hermoso llegar a los objetivos y tener actuaciones como estas pero hay que mantener los pies sobre la tierra porque en la carrera tanto del deportista como del entrenador hay momentos buenos y malos, de victorias y de derrotas, pero siempre hay un crecimiento”, contó.

Más allá de su alegría personal Santángelo se alegró más que nada “por el grupo de chicas” que conformaron el plantel. “Todo de ellas es este logro”, aclaró sin olvidar “el trabajo del staff, de dirigentes y lo que diariamente hacen los clubes”.

“Nosotros llevamos un equipo Sub-23 y nos encontramos con que los seleccionados que van a jugar el Repechaje o Preolímpico ó, equipos como Brasil incluso, fueron con todas sus figuras. Así que desde un principio la idea era ir sumando experiencia, desarrollo, potenciar a un grupo de chicas que después van a su vez a potenciar a la Selección Mayor estable. Lo tomamos de esa manera y aceptamos el desafío. Pero desde el primer momento nos mentalizamos que podíamos jugar de igual a igual y nos propusimos que, si lo coronamos con una medalla, mucho mejor”, confesó.

“Las chicas fueron creciendo y viviendo grandes experiencias durante el torneo alcanzando un logro que es muy bueno para el básquet argentino, para el básquet femenino y sobre todo para las chicas que están entrenando día a día buscando su lugar”

El Boti Santángelo que este año también hizo historia clasificando también por primera vez en la historia a un seleccionado argentino masculino entre los cuatro primeros de los Juegos Mundiales Universitarios en el torneo que se realizó en Chengdú, China en agosto resaltó que este nuevo logro es una motivación y aliciente para reivindicar este proceso, la Liga Nacional Femenina, la Liga Federal, a los clubes y a las provincias para seguir promocionando el deporte en la rama femenina. Hacer que se juegue y mucho es la clave”.

Destacó que el equipo superó obstáculos como enfrentarse a jugadoras de mayor envergadura física. “El biotipo es distinto, las potencias americanas que enfrentamos tienen más talla y más desarrollo porque tienen competencias más importantes y son muy profesionales. Enfrentamos a jugadoras que han pasado por la WNBA. Nosotros obviamente tenemos un biotipo y nuestro juego está basado en él. Demostramos que no somos menos, sino que somos distintos”, recalcó.

Santángelo destacó el trabajo que “viene haciendo el staff y toda la gente del básquet femenino por crecer y desarrollar la actividad. Las chicas querían ese espacio y con esta actuación nos mostraron el camino para que nosotros sigamos y no aflojar en esto de saber que se puede, de que Argentina está creciendo y de esta manera cada vez va a ser más respetada”, puntualizó.

En este sentido agregó que el logro en Chile es la consecuencia de lo que se está haciendo los dirigentes y el esfuerzo de cada club en Argentina. que está apostando y luchando por tener más horarios y espacio para el básquet femenino. Es la forma de generar más competencia y otro tipo de estímulos. Y también claro está lo que otras chicas que nos están representando en otros países, nos transmiten desde la profesionalización lo cual va a llevar a que el crecimiento sea cada vez mayor”, pronosticó.

Con pocos días de descanso ya que el viernes viajará a Buenos Aires para sumarse al staff del equipo masculino que afrontará el campeonato Sudamericano U17 que se realizará en Valledupar, Colombia, Mauricio Santángelo se prepara ahora para afrontar su tercera experiencia en el año trabajando con un seleccionado nacional en este caso como asistente de Mauro Polla. El certamen se realizará desde el 16 al 20 de noviembre.

“Este es un gran año para mí porque como le explicaba a los chicos y entrenadores en un campus en Villa La Angostura que dimos antes de viajar a los Juegos Panamericanos de que siempre se puede soñar. A mi me invitaron a participar a un campus con la Selección. De ahí salió la posibilidad de un viaje, después otro y de allí salté a dirigir los Juegos Mundiales Universitarios, luego un Panamericano y ahora sumarme para el Sudamericano. Yo me había corrido del básquet profesional, elegí mi provincia para trabajar y se me da esta posibilidad de volver a una Selección Argentina. Es decir que siempre se puede. Solo hay que soñar, proyectar lo que uno desea y prepararse para que cuando llegue esa posibilidad poder estar allí”, concluyó.