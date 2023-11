Riquelme, contra Celsa Ramírez: "Tiene algo con mi familia"

Juan Román Riquelme salió al cruce de la fiscal Celsa Ramírez y denunció persecución judicial contra él y su familia. Tras la clausura de una bandeja de la Bombonera en febrero y un allanamiento de la casa de Cristian Riquelme, su hermano, en agosto, el vicepresidente de Boca remarcó que la justicia y particularmente esta fiscal lo tienen en la mira.

En una entrevista con Radio 10, Riquelme contó que el 1° de noviembre una camioneta siguió a su hermano para frenarlo. "Mi hermano salió de su casa, una camioneta blanca lo siguió y a mitad de camino esa camioneta se le cruzó y lo hizo parar. A mi hermano en el 2002 me lo secuestraron, imaginate el susto que tenía" relató.

Además, comentó que toda esta situación fue para secuestrarle el teléfono a su hermano: "Yo respeto el trabajo de la jueza (refiriéndose la fiscal Ramírez), pero le tengo que decir que nuestra familia no molesta a nadie. La jueza no puede mandar a seguir a mi hermano por un auto de civil, pararlo en la calle y quitarle su teléfono. El abogado nuestro le preguntó qué era lo que necesitaba y se lo llevábamos, dijo que no. La señora jueza, que le tengo respeto, claramente tiene un problema con mi familia", fue el reproche público de Román.

uD83DuDC49 La definición de Juan Román Riquelme en un imperdible mano a mano con @rialjorge. Además, agregó: "La elección para los hinchas es sencilla".#Argenzuela pic.twitter.com/zuq4frVbqe — Radio 10 - AM 710 (@Radio10) November 10, 2023

Además agregó: "La jueza no tiene derecho a escucharle el teléfono a mi hermano. Eso es privado, no se puede hacer, o eso es lo que yo creo que no se puede hacer. Con mi hermano sabemos que nos escucha, nos los dijo". El motivo de estos procedimientos judiciales, incluido el allanamiento en agosto a la casa de Cristian Riquelme, es su posible implicación irregularidades en la venta y disposición de entradas para ver a Boca.

No es la primera vez que Riquelme acusa públicamente a la fiscal Ramírez, ya que tras el allanamiento en la casa de su hermano en agosto, contó roces previos de la integrante del Poder Judicial con su círculo íntimo: "Esta persona mandó a declarar a mi hijo, no sé si ustedes se acuerdan, durante la pandemia. Y esto es un tema mío. No sé si tiene algún problema con los Riquelme porque después mandó a allanar la casa de mi hermano".

El mensaje de Riquelme de cara a las elecciones

Al ser consultado por los comicios del próximo 2 de diciembre, donde será candidato, Riquelme dejó su mensaje a los hinchas: "Deseamos que sea una fiesta. Vamos a brindarles todas las comodidades a la gente, para que se acostumbren que cada cuatro años sean las elecciones y tienen que ir a votar". Además, apuntó contra Andrés Ibarra y Mauricio Macri, a quién responsabilizó por tener a la justicia encima: "Juegan sucio, pero eso hace que uno tenga más ganas de levantarse cada día".

Por último, dio su visión de la propia gestión de la dirigencia actual, en la que es vicepresidente y advirtió sobre las intenciones de la oposición: "Boca volvió a ser un club de fútbol. Después sabemos quiénes lo usan para otra cosa. O Seguimos siendo un club o dejamos que esta gente haga política".