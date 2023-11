"Rafa" Nadal confirmó que volverá a jugar

El tenista español Rafael Nadal confirmó que volverá a jugar al tenis. Aunque no confirmó la fecha definitiva de su regreso, se mostró muy esperanzado en ofrecer una noticia muy pronto sobre su regreso a las canchas.

"Cuando lo sepa seré el primero en decirlo. Ahora estoy bien, entrenando, feliz de entrenar. Estoy en una buena época de mi vida", empezó diciendo uno de los mejores de la historia de la disciplina.

"Hasta ahora no sabía si volvería a jugar al tenis algún día y ahora creo sinceramente que sí. No sé si será en un sitio o en otro. Pero estoy feliz de cómo están evolucionando las cosas y cada vez puedo entrenar un poco más", aseguró.

Alegría en el mundo del tenis. "Rafa" seguirá jugando.



Rafa fue consultado sobre si volverá a competir al máximo nivel y le peleará el récord de Grand Slams ganados a Novak Djokovic (24), y dijo: "Llevo un año sin jugar y para mí el éxito personal, que suele ser más potente que el éxito general, es mantener la ilusión de volver a jugar".

Al respecto, añadió: "Intuyo que será difícil recuperar un nivel muy alto de tenis, pero si no tuviera la ilusión de volver a ser competitivo no habría hecho el trabajo que he realizado estos meses. No voy a ganar más Grand Slam que Novak Djokovic, pero sí me voy a dar la oportunidad de volver a disfrutar".