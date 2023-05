Nadal se baja de Roland Garros: "No merezco terminar así"

El más ganador del segundo Grand Slam confirmó que no defenderá su título en este 2023. En conferencia de prensa, Rafael Nadal anunció que no estará en Roland Garros, su torneo favorito, donde supo consagrarse 14 veces “No tengo intención de seguir jugando por los siguientes meses” dijo el español, ex 1 del mundo.

La lesión en el Abierto de Australia, primera gran cita del año, lo dejó fuera del circuito en polvo de ladrillo y tras varias especulaciones, el actual número 14 del ranking ATP anunció su baja del Abierto de Paris, “Hemos estado trabajando en todo momento, sin parar, con la vista puesta en los siguientes objetivos, aunque se perdiendo por el camino. El más importante, que era Roland Garros, a día de hoy se hace imposible” expresó el español, ganador de 14 de las 18 ediciones que estuvo.

Además, confirmó que podrá en pausa su carrera “No tengo intención de seguir jugando por los siguientes meses” poniendo como objetivo la recuperación plena del estado físico para encarar el año próximo “Con garantías de hacer lo que yo intuyo, mi último año de carrera deportiva, con las garantías de poder disfrutarlo, que nos sea de comparsa y competir en el más alto nivel”.

“No merezco terminar así, me esforcé toda mi carrera deportiva como para que mi final no sea en una rueda de Prensa, quiero que sea de otra manera, y que mi final sea de otra manera” en relación a los rumores de retiro.

Para lo que resta del 2023, el ganador de 22 Grand Slam se puso como objetivo la Copa Davis, que tendrá sus finales el 26 de noviembre “Voy a intentar regenerar mi cuerpo, no voy a poner una fecha de regreso. Me gustaría terminar el 2023 jugando la Copa Davis, si me cuerpo lo permite y el capitán lo considera”.

Rafael Nadal es considerado el mejor jugador de la historia sobre tierra batida, junto al serbio Novak Djokovic, son los dos jugadores con más títulos de Grand Slam; Consiguió el Abierto de Australia en dos ocasiones, Roland Garros en catorce ediciones (el tenista que más veces lo ha conseguido en toda la historia), Wimbledon en dos ocasiones y el Abierto de Estados Unidos en cuatro ocasiones.