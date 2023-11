Tras ganar el Patagónico, Carrasco apunta al Argentino

Agustín Carrasco es el dueño del Campeonato Sur de la República, y el 2 y 3 de diciembre buscará en el Motocross Club Neuquén un gran cierre dentro de Campeonato Nacional que cerrará su octava fecha del calendario “Con muchas ganas de poder lograr un podio que venimos buscando durante todo el año”.

El Coliseo volverá a tener actividad, recibiendo a la última fecha del Campeonato Argentino de Motocross, el campeón del Sur de la República Agustín Carrasco fue el gran campeón y buscará ponerle la frutilla a un gran año. “Contento porque fue un año muy lindo, comenzando con el mundial. Tanto en el Nacional y en el Patagónico fue una etapa de progreso, manteniéndome entre los 5 primeros durante todo el año. Contento porque nos quedan el último tirón del año, y más sabiendo que la última fecha será en Neuquén".

El patagónico quedó en sus manos, “Este año fue lindo en el Patagónico, hubo un gran nivel que se extendió en el nacional. Neuquén armó un grupo bueno que nos dio un progreso y aumenta el nivel en la provincia. Hay chicos que salen de diferentes categorías que están yendo al nacional, seguramente tendremos chicos protagonistas en la fecha en La Barda".

La última fecha no tenía lugar y coincidió que se traiga a Neuquén, “cuando nos enteramos nos pusimos contentos. Con muchas expectativas porque es un terreno donde me adapté y me gusta mucho, la barda se diferencia de otros terrenos. Con muchas ganas de poder lograr un podio que venimos buscando durante todo el año”.

El piloto de Cutral Co ya apunta a la fecha mundialista que se correrá en marzo en Villa la Angostura “Estamos tratando de cerrar el año y apuntamos a lo que viene, siempre es un placer correr el mundial en Villa, es algo hermoso por el ambiente que se genera". Será el 4to mundial, 2 en 250, y dos en 450 CC.

Joaquín Poli lidera la principal categoría del MX, el piloto de San Gerónimo ganó todo lo que corrió en Argentina, y en Neuquén tendrá la chance de hacer la temporada perfecta en el MX1, buscando emular lo hecho en el 79 por Claudio Pesce, y Sebastián Sánchez en el 2006. Carrasco con un podio podría quedar entre los mejores tres del país.