Boca, afuera de la Libertadores

Boca, sin Libertadores 2024. El Xeneize esperaba que San Lorenzo y Estudiantes no ganaran para tener una chance, pero la victoria del Ciclón lo dejó afuera. Foto: Fotobaires

Todavía tenía esperanzas pese a que era muy difícil, pero Boca finalmente no jugará la Copa Libertadores por primera vez desde 2017. Luego de su victoria 2-1 ante Godoy Cruz en Mendoza, el Xeneize esperaba por los duelos de San Lorenzo ante Central Córdoba y Estudiantes ante Lanús, donde esperaba que tanto el Cuervo como el Pincha no ganaran. No obstante, los de Boedo superaron a los santiagueños y decretetaron la ausencia definitiva del cuadro boquense, que jugará la Copa Sudamericana.

La victoria de San Lorenzo colocó cuarto en la tabla general con 64 puntos al elenco de Rubén Insúa, desplazando a Boca al sexto lugar con 62 unidades. El Xeneize esperaba quedar en quinto lugar, lo que todavía le permitía aspirar a que Rosario Central o Godoy Cruz, clasificados a la siguiente fase de la Copa de la Liga, la ganasen para abrir así un cupo más y entrar a la fase previa de la Libertadores.

De esta manera, Boca corta una racha de seis participaciones consecutivas en la competencia (entre 2018 y 2023), lo que igualó la mayor cantidad de participaciones que tuvo entre 2000 y 2005. Además, el elenco de La Ribera volverá a una Copa Sudamericana luego de 10 años, cuando fue eliminado por River (a la postre campeón) en semifinales.

uD83CuDDE6uD83CuDDF7 El 2023 de Boca Juniors:



? Séptimo lugar en la Liga Profesional.

? NO clasificó a los Cuartos en la Copa de la Liga.

? Perdió los DOS clásicos ante River.

? Eliminado en la final de la Copa Libertadores.

? Eliminado en la semifinal de la Copa Argentina.

? Tres… pic.twitter.com/O4uPPWfStT — JS (@juegosimple__) November 28, 2023

Por otra parte, los clasificados a la Libertadores 2024 confirmados son River, Talleres, Rosario Central y San Lorenzo. Otro que podría hacerse un lugar si gana la Copa de la Liga es Godoy Cruz, que entró en el lugar que Boca anhelaba para tener todavía una esperanza de clasificar.

De esta manera se cierra un año sin títulos y con algunas decepciones para un Boca que, si bien llegó a la final de la Copa Libertadores de este año, quedó lejos de pelear ambos torneos domésticos y perdió en las semifinales de Copa Argentina, una vía de acceso más hacia la próxima Copa que obsesiona a sus hinchas.