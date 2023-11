Palermo se mete en la campaña: "Mi sueño siempre fue dirigir a Boca"

Martín Palermo confirmó hace minutos que si Andrés Ibarra gana las elecciones presidenciales en Boca Juniors, él será el nuevo director técnico del club. El máximo goleador de la historia del Xeneize lo afirmó en la conferencia de prensa tras la victoria de su Platense por 1 a 0 a Sarmiento de Junín por la última fecha de la Zona B de la Copa de la Liga.

Un periodista le consultó en la conferencia si le molestaba que Andrés Ibarra haya utilizado su imagen para sus spots de campaña para las elecciones presidenciales de Boca de la semana próxima, y el DT ratificó el apoyo: "No es que me utilizaron, yo el video lo hice así que no es que me utilizaron. Yo accedí a eso. Creo que hoy por hoy Andrés Ibarra es el que se postula para ser el próximo presidente de Boca en las elecciones próximas de la semana que viene, acompañado por Mauricio (Macri)".

Gracias Martín querido por acompañarnos ayer!! uD83DuDC99uD83DuDC9BuD83DuDC99 pic.twitter.com/4FiRw4IHTI — Andrés Ibarra (@andreshibarra) November 14, 2023

Sin quedarse allí, Palermo desclasificó que desde que empezó su carrera como entrenador, su "sueño era dirigir Boca y dirigir Estudiantes": "Hoy creo que estoy con esa posibilidad de que Andrés Ibarra me haya tenido en consideración de cumplir ese sueño de ser el técnico de Boca".

No obstante, Martín Palermo se despegó de la campaña de Andrés Ibarra al esgrimir que no cree que por enviar un video se esté metiendo en la política: "Porque tenga muy buena relación con Mauricio y con Andrés no significa que me preste políticamente. Por hacer un video no me meto en la política. Nunca fui partícipe en las elecciones anteriores y tampoco me van a ver más ahora porque soy respetuoso con el club con el que estoy trabajando".



Martín #Palermo "No me utilizaron, el video lo hice, yo accedí a eso. Creo que Andrés #Ibarra es el que se postula para ser el próximo Pte. de #Boca acompañado por Mauricio, y mi sueño es dirigir #Boca, y me tiene en consideración para cumplir ese sueño".pic.twitter.com/BWs66RboTa — Boca Juniors - La12Tuittera (@la12tuittera) November 26, 2023

"El presidente de Platense sabe que mi sueño es dirigir a Boca"



Palermo fue claro y conciso respecto a su deseo de dirigir al Xeneize e hizo un repaso por –casi– todos los DT que estuvieron y se consideraron aptos antes que él: "Saben cómo soy yo. Todo este tiempo han pasado otros presidentes como Angelici, con dos mandatos en los que estuvo Arruabarrena, Guillermo, otros entrenadores y nunca estuve en consideración. Nunca me llamaron ni me propusieron ser técnico de Boca".

Además, el entrenador del Calamar recordó que "con esta gestión actual le ha tocado a (Hugo) Ibarra a (Sebastián) Battaglia, no me ha tocado obviamente la posibilidad a mí. Hoy, si las cosas se dan, tengo esa posibilidad de ser el técnico de Boca. Es mi sueño, es mi deseo, pero obviamente hay que esperar que las cosas sucedan".

Desde ahí, reveló que el presidente de Platense Sebastián Ordóñez ya está anoticiado de su deseo de emigrar a Boca: "El presidente de Platense sabe que es mi sueño dirigir Boca y sabe que con Boca no va a poder competir".