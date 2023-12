José Acuña: “Me siento con la ilusión de cuando tenía 15 años”

Cierra el 2023 y en el balance de los deportistas neuquinos a nivel nacional, José Luis Acuña es uno de los destacados. El Taekwondista neuquino volvió con todo en la selección Argentina categoría adultos, donde su logro destacado estuvo en los Juegos Panamericanos de Santiago subiéndose al podio “Tomé todo con responsabilidad con los hermanos Crismanich, ambos me devolvieron el fuego interno que tenía. Me siento muy bien y con la ilusión de cuando tenía 15 años”.

El bronce en Santiago terminó de confirmar un año de gran nivel en adultos. Luego del freno en la actividad por decisión personal, José Luis Acuña volvió con todo, despejó dudas rápidamente y se encargó de volver a poner su nombre nuevamente en el plano nacional.

“Tuve Mucha incertidumbre en el comienzo por saber si iba a volver en el mismo nivel, logré cosas importantes en Juveniles y en adultos es la Elite. Tomé todo con responsabilidad con los hermanos Crismanich, ambos me devolvieron el fuego interno que tenía. Me siento muy bien y con la ilusión de cuando tenía 15 años”. Expresó a Grito Sagrado.

El retiro trajo su parte positiva, el saber frenar a tiempo para ver las cosas de diferentes manera también ayudó a que el retorno sea de buena manera; “Fue una experiencia única, estuve en la vereda del frente y no me arrepiento de haber tomado decisiones en el momento, retirarme fue decisión difícil, después vas pensando si es buena o mala. Siempre voy a elegir lo mejor para mí. Tomarme un tiempo me ayudó muchísimo porque pude ver las cosas de otra manera”.

“Fui autocrítico con migo y sabía que volver no iba a ser como antes, volver asimilar los goles y la rutina. Me quedó la espina de los Juegos Olímpicos de la juventud y ahora voy por eso en adultos, y tener la revancha de poder obtener una medalla. Este año logre quedar entre los tres mejores de América en los Panamericanos, eso es pie para lo que viene”.

El oriundo de Plottier, hoy radicado en Corriente con el Team Crismanich fue ternado como uno de los tres taekwondistas destacados del año en los premios Olimpia, el principal galardón que se entrega al deporte argentino. En el 2018 hizo su mejor año en juveniles, “contento de estar ahora en adultos, le da un gran cierre al año”.

Luego de las cortas vacaciones, se vuelve a la rutina, en enero inicia una gira por Colombia con dos open internaciones G2 en Canadá y Estados Unidos. Y buscar un lugar para el pre olímpico de abril rumbo a Paris 2024.