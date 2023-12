El presidente Javier Milei iría a votar a La Bombonera

Idas y vueltas. Dimes y diretes. Marchas y contramarchas. Presentaciones judiciales. Amparos. La recta final hacia las elecciones de este domingo en Boca Juniors sigue llena de asperezas. El viernes la Justicia obligó al club a hacer votar aparte a los 13 mil socios sospechados de irregularidades y el oficialismo apeló la medida, los protagonistas atraviesan los últimos momentos de campaña en un clima de alta tensión. Por la noche, Mauricio Macri y Andrés Ibarra se volcaron a los medios para defender la decisión de la jueza Alejandra Abrevaya y criticaron a Juan Román Riquelme y compañía, pero de sus declaraciones se filtró una perlita: el presidente de la Nación Javier Milei podría presentarse a emitir su voto en La Bombonera.

"A mí me dijo Milei que iba a ir a votar. No hablo hace una semana, pero por ahí se hace un lugar en esta agenda, que está tratando de tapar los agujeros que dejaron los señores que se fueron, el ejército de demolición. Por ahí tiene un minuto para acompañarnos. Él sueña con ver a Martín conduciendo el equipo. Es fanático de Palermo. Todos los votos cuentan, esperemos que vaya. Lo quiere ver bien a Boca. Sueña con volver a esa época dorada", reveló Macri en ESPN.

Más temprano, el candidato a vicepresidente xeneize marcó su postura en duros términos. "Yo le dije a Riquelme: si tenes el culo limpio y vas a ganar 95 a 5, sacá a esos 13 mil socios. Se ve que no está tan convencido de que va a ganar y no tiene el culo limpio. No se puede conducir Boca de esta manera, estoy acá para que Boca pueda estar por arriba de Boca, él actúa cómo si fuera el patio de la casa y determina hasta qué críticas se pueden hacer".

"El domingo vamos a ver si lo que se deduce del peritaje, que esta gente entró irregularmente. Si esos 13 mil votan parecido al resultado final de la elección, acá no pasó nada, es un disparate pero no tuvo incidencia en la votación. Pero si están en el famoso 95-5 del cual habla Riquelme siempre y en el resto es mucho más pareja, estamos frente a un fraude", acusó.

Además, defendió los logros de su gestión y atacó nuevamente a la actual: "Desde que me postulé los hinchas de River no paran de pedirme que se quede Riquelme, eso demuestra que algo no está funcionando. Espero que con la conducción de Andrés esto se revierta, Boca estuvo entre los cinco mejores equipos del mundo y nadie era maltratado por Boca, funcionaba como institución modelo, fue caso de estudio en Harvard".