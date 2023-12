Quedaron definidos los cruces y localías para los cuartos de final

En las últimas horas de la noche del jueves el Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) anunció las localías y las fechas de realización de los partidos de cuartos de final del Torneo Regional Federal Amateur 2023/2024 para los equipos de la Patagonia. Los partidos de ida se jugarán el sábado 6 de enero, mientras que las revanchas se llevarán a cabo el miércoles 10.

Este jueves quedó definido el cuadro para la zona más austral de la competencia, ya que Jorge Newbery de Comodoro Rivadavia avanzó a la siguiente instancia tras derrotar a Independiente de Puerto San Julián por 2 a 0 e imponerse en la serie por un global de 4 a 0, mientras que Deportivo Villalonga de Villalonga (Buenos Aires) cayó en su visita a Rawson ante Defensores de La Ribera el equipo de la capital chubutense por 2 a 1, pero continua en el torneo producto de su victoria como local por 3 a 0, lo que determinó un global de 4 a 2.

De esta manera los cruces quedaron definidos de esta manera: Jorge Newbery (Comodoro Rivadavia) ante Boxing Club (Río Gallegos), se arrancará en la capital de Santa Cruz. En tanto, Deportivo Vilallonga (Villalonga) frente a la Comisión de Actividades Infantiles (CAI) de Comodoro Rivadavia, que oficiará de local en la ida en estadio Municipal del Barrio General Enrique Mosconi en Kilómetro ·3. Los ganadores de estos cruces accederán a semifinales y se enfrentarán para acceder a la Final de la Región Patagónica.

En tanto, el otro equipo que llegará a definir la zona saldrá de uno de la Liga Deportiva Confluencia o LiFuNe, ya que Unión Deportiva Catriel se cruzará con Deportivo Roca, arrancando la disputa en el Luis Maiolino del barrio Quintu Panal. Mientras que los equipos de Neuquén comenzarán a jugar en Rincón de los Sauces y definirán en Neuquén capital, atractivo y parejo choque a priori el que sostendrán Maronese y el Deportivo Rincón.

En teoría el ascenso al Torneo Federal A 2024, lo definirá el ganador de la Zona Patagónica ante el ganador de la Región Pampeana Sur que tendrá estos cruces Costa Brava (General Pico)-Alvear F. C. (Intendente Alvear), ambos de La Pampa y de la misma Liga; Santa Rita (Piedritas) vs. Huracán (Ingeniero White) o San Francisco (Bahía Blanca), partido programado para el viernes y que fuera suspendido el fin de semana por el temporal que azotó a esa zona de la provincia de Buenos Aires. Los otros partidos son Kimberley (Mar del Plata) vs. Argentinos (25 de Mayo) y Racing de Olavarría ante un rival a definir que se conocerá tras fallo del Tribunal de Penas.