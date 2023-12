Torneo Regional Amateur: arrancan las idas de Octavos de final

Con la realización de ocho partidos comenzará este sábado la segunda fase de la Región Sur -octavos de final- del Torneo Regional Federal Amateur 2023/2024 que organiza el Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). En la Patagonia Norte habrá partidos entre equipos de Neuquén y Río Negro, donde la paridad sin dudas es mayor con respecto a los que integran el grupo en la zona más austral, donde da la sensación, a priori, que los equipos de Comodoro Rivadavia y el de Río Gallegos no tendrán inconvenientes de pasar a cuartos de final.

En Neuquén capital habrá dos partidos, en la Nueva Chacra en la zona ribereña, Independiente recibirá a Deportivo Rincón de Rincón de los Sauces en uno de los encuentros en las especulaciones más atractivos a llevarse a cabo. Previsto a las 18, el choque entre los equipos de LiFuNe lo dirigirá Jerónimo Ulises con la colaboración de Martín Molina y Nahuel González como asistentes y Gonzalo López como cuarto árbitro. En tanto, en el oeste, Maronese será local de la gran sorpresa del certamen, Unión Vecinal, los de Colonia Valentina que además de ser primeros en su grupo eliminaron a dos históricos Alianza de Cutral Co y la Asociación Deportiva Centenario. El cotejo se anuncia a las 16 con el control de Fernando Jara, Facundo Acosta, Fernando Mardones y Nicolás García, también todos de LiFuNe.

En otro de los cotejos atrayentes de la zona se medirán en el Luis Maiolino del barrio Quintú Panal de General Roca, Deportivo Roca ante La Amistad de Cipolletti, dos de los candidatos a pelear por el ascenso, De la Liga Deportiva Confluencia fue designado Darío Macchi como juez principal al que acompañarán: Ezequiel Escobar, Gastón Sandoval y Héctor Cubría, en partido programado para las 17. En el norte de la provincia, por la noche habrá choque de rionegrinos, desde las 21, Unión Deportiva Catriel oficiará de local de Cruz del Sur de San Carlos de Bariloche, con árbitros de LiFuNe, Lucas Hernández, Omar Aguilera, David López y Leandro Gatica.

En la Patagonia Sur jugarán, los nombrados en primer término oficiarán de locales, Camioneros (Río Grande) de Tierra del Fuego vs. Boxing de Río Gallegos (Santa Cruz), Independiente de Puerto San Julián (Santa Cruz) vs Jorge Newbery de Comodoro Rivadavia (Chubut), Comisión de Actividades Infantiles (CAI) de Comodoro Rivadavia vs Sportivo Huracán de Gobernador Gregores (Santa Cruz) y Deportivo Villalonga de Villalonga (Buenos Aires) vs Defensores de la Ribera de Rawson (Chubut) en el único cotejo donde se medirán equipos que no son de la misma región geográfica.

En tanto, ya se anunció desde AFA, que en 2024 se jugará la Tercera Ronda, la ida será el sábado 6 de enero y la vuelta el miércoles 10 del primer mes del año. Estará integrada por ocho (8) equipos clasificados de la Segunda Ronda. Se disputara por eliminación directa a doble partido, uno en cada sede. Los cuatro (4) ganadores clasifican a la Cuarta Ronda.

Mientras que la mencionada Cuarta Ronda esta prevista para la ida a jugarse el domingo 14 y la vuelta siete días después el domingo 21. Se disputara por eliminación directa a doble partido, uno en cada sede. Los dos (2) ganadores clasifican a la Quinta Ronda. Los dos (2) ganadores clasifican a la Quinta Ronda.

La final Patagónica, para los representantes de esta parte del país irán en el marco de la Quinta Ronda, la ida el domingo 28 de enero y la vuelta el 4 de febrero, Estará integrada por dos -2- equipos clasificados de la Cuarta Ronda. Se disputara por eliminación directa a doble partido, uno en cada sede. Y hasta el momento, el ganador clasifica a la Etapa Final.

Finalmente, el cruce por los Ascensos al Torneo Federal A, que seguramente tendrá cambios y se manejan alternativas varias, sería en principio el domingo 11 de febrero, en cancha neutral.