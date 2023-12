El presidente de Huracán, durísimo con Martínez: "Los llama Boca y se mean"

Garzón liquidó a Diego Martínez por su salida de Huracán. El presidente del Globo no se guardó nada contra su ex DT y criticó duramente su alejamiento ante su inminente llegada a Boca: "No podés dirigir cuatro meses e irte", disparó. Foto: El Gráfico

Las repercusiones de la llegada de Diego Martínez a Boca no tardaron en llegar. David Garzón, presidente de Huracán, salió al cruce de su ex DT y lo criticó muy duramente por su salida tras cuatro meses en el cargo con el motivo de acordar su posterior llegada al Xeneize.

Si bien Garzón ya se había expresado sobre el tema en otras ocasiones dando a conocer cierto malestar por la intención de Martínez de dejar Parque Patricios, hoy salió directamente a la yugular del ex entrenador del Globo: "Que vaya donde quiera. Los llama Boca, se mean, se van desesperados y no respetan a un club que les ha dado todo", fue el palazo para quien será el flamante técnico de Boca en las próximas horas.

Además, se mostró muy tajante en su postura sobre el ex DT, incluso cerrándole la puerta a futuro: "No podés venir a trabajar cuatro meses en un club grande como Huracán. Hay que hacerse respetar. Martínez no vuelve a dirigir Huracán. Dirigió muy bien y sacó más puntos que el resto, pero estoy podrido de reconocerlo y que no respete al club", expresó.

Cerrando el tema, también criticó a Boca por el anuncio realizado en el día de hoy donde se comunicó que tenían un acuerdo por el entrenador, teniendo en cuenta que Martínez todavía no concluyó su desvinculación de Huracán: "Es una barbaridad. Si esto se concreta y anuncia al técnico por supuesto me voy a molestar, no corresponde. Huracán va a intimar a que haga alguna de las tres cosas: que se presente, renuncie o rescinda. Iremos contra quien tengamos que ir", disparó.

? En medio del conflicto entre Huracán y Diego Martínez por su salida a Boca, el presidente de club de Parque Patricios, David Garzón, dialogó con @gustavohlopez en #Lopez910 al respecto.



uD83CuDFA7 AM 910

uD83DuDCF1 APP: La Red

uD83DuDDA5? https://t.co/AuI07f8u0b

— Radio La Red - AM 910 uD83DuDCFB (@radiolared) December 26, 2023

En otras cuestiones que encierran a Huracán y a Boca, el presidente del Globo también habló de Rodrigo Echeverría, el volante chileno que ha destacado en el club y que suena como uno de los posibles refuerzos del Xeneize: "Solamente nos llegaron rumores. Lo queremos en el campeonato y no estamos dispuestos a entrar en conversación. Si Boca lo quiere, va a ser caro porque es un jugador de selección", dijo Garzón sobre su futbolista.

Hay que recordar que no es la primera salida polémica de un entrenador de Huracán hacia Boca. Hace casi cinco años, a principios de 2019, Gustavo Alfaro también dejaba Parque Patricios ante un ofrecimiento del club de La Ribera, algo que no fue bien tomado por la dirigencia del Globo en aquel momento.

Hoy se repite la historia y nuevamente un DT sale del Quemero, esta vez tras salvarlo del descenso y clasificarlo a playoffs de Copa de la Liga. Pese a la rabia (y aunque restan definir los términos de su desvinculación), ya nada podrá hacerse para que Martínez se calce el buzo azul y oro.