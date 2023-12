River y Belgrano, por un lugar en semifinales

Continúan los cuartos de final de la Copa de la Liga profesional. Desde las 18.30hs en el Mario Alberto Kempes, River y Belgrano definen a uno de los semifinalistas de la competencia. El ganador irá ante el vencedor del duelo entre Racing y Rosario Central.

El panorama de River en los últimos partidos no fue el mejor; hace tres que no gana con dos derrotas y un empate, racha que lo terminó dejando sin el primer lugar de su grupo. Para el colmo se medirá con Belgrano a quien no supera en Córdoba desde el 2015.

Sin Borja desgarrado, y con la vuelta de Enzo Pérez, Demichelis tiene definido los 11 donde las dudas pasan por el lateral izquierdo entre Enzo Díaz y Milton Casco, más la continuidad de Manuel Lanzini entre los once.

Por el lado del Pirata, serán dos modificaciones con respecto al último partido donde cayó goleado en manos de Racing por 4-1. Farré analiza que ingrese Erik Godoy en la zaga en lugar de Matías Moreno mientras que en el ataque aparecería Franco Jara, por Lautaro Pastrán.

El cotejo iniciará 18.30 con arbitraje de Facundo Tello. Será el partido 38 entre ambos, la última vez que se vieron las caras, Belgrano se impuso por la fecha 2 de la Liga Profesional por 2-1.

Formaciones:

River: Franco Armani; Santiago Simón, Leandro González Pirez, Paulo Díaz, Enzo Díaz o Milton Casco; Enzo Pérez, Nicolás de la Cruz; Nacho Fernández o Facundo Colidio o Pablo Solari, Manuel Lanzini o Rodrigo Aliendro, Esequiel Barco; Salomón Rondón.

Belgrano: Nahuel Losada; Juan Barinaga, Alejandro Rébola, Erik Godoy y Alex Ibacache; Ulises Sánchez, Esteban Rolón, Santiago Longo y Facundo Lencioni; Franco Jara y Lucas Passerini.