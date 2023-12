La Garra venció a Congo y avanza en el Mundial de Handball

Argentina logró su primer objetivo en el Mundial de handball femenino y se clasificó para la Main Round al vencer 31-26 a Congo. en su último duelo del Grupo H en el Arena Nord de Frederikshavn. En un reñido partido, La Garra superó la desventaja inicial para terminar dominando el partido, incluso jugando dos minutos con dos jugadoras menos, y redondeando una gran victoria que deposita al equipo en la segunda ronda por primera vez en su historia.

Las dirigidas por Eduardo Gallardo no comenzaron bien, ya que Congo tuvo más precisión de cara al arco y el combinado nacional no encontró buenas jugadas en ataque. Las africanas se pusieron 7-3 con Fanta Diagouraga (máxima goleadora del duelo, con ocho) inquietando seriamente a la defensa argentina, pero La Garra fue descontando con buenas actuaciones de Micaela Casasola, Manuela Pizzo y también varias atajadas de Marisol Carratú. La diferencia fue mínima 15-14 al descanso para las congoleñas.

En el complemento Argentina iba a torcerle el brazo a su rival luego de algunos minutos de paridad absoluta, pero primero debió atravesar una situación complicada. Una doble exclusión obligó al equipo a jugar dos minutos con una jugadora menos, aunque en vez de achicarse el combinado argentino logró dos tantos contra uno del rival en ese lapso para empezar a edificar la ventaja final.

Esta situación despertó la confianza La Garra comenzó a defender mejor (buen ingreso de Macarena Gandulfo para colaborar en eso) y a también a encontrar mejores ataques, que vinieron acompañados de mayor efectividad. Aparecieron Casasola (terminó con siete tantos) y Pizzo (6) en todo su esplendor secundadas por Malena Cavo (6) para un sólido parcial de 4-0 en los minutos finales que terminó de decidir el duelo. Fue 31-26 para Argentina, que avanza a la Main Round.

Los próximos desafíos para las dirigidas por Gallardo serán España, este miércoles a las 14, Brasil el viernes a las 11 y Ucrania, el domingo a las 8, a la espera de sus otros dos rivales del Grupo IV del Main Round. Al avanzar tercera de grupo, La Garra no arrastrará puntos a su zona de Main Round, por lo que tendrá más complicada la clasificación ya que en la segunda fase pasan a cuartos dos de los seis integrantes del grupo.

No obstante, de no clasificar Argentina igual tiene la motivación de poder meterse a los Juegos Olímpicos. Al final del Mundial de handball, la selección mejor clasificada que aún no haya asegurado plaza a París 2024 obtendrá su pasaje. Las selecciones que ya han asegurado lugar son Noruega, Francia, República de Corea, Angola y Brasil.