Tiros a Pernía: el marido de Nicole negó las acusaciones

Después de más de una semana de polémica y de que su nombre se vea involucrado en el ataque mafioso al auto de Leonel Pernía, el cipoleño José Manuel Urcera rompió el silencio. El flamante esposo de Nicole Neumann estuvo en todos los medios nacionales que lo relacionaron directamente con los disparos, pese a no existir alguna prueba. El piloto repudió lo sucedido a su rival en el campeonato de Turismo Nacional y por otro cuestionó la actitud de los programas de chimentos .

En San Juan, Urcera se despidió del campeonato de TC que ostentó durante toda la temporada. Fue una buena carrera para él, pero una goma lo dejó bastante retrasado en el clasificador final. De todas maneras, entre las actividades en pista, el rionegrino se refirió a lo sucedido con Pernía y a las sospechas que recaen en uno de sus colaboradores, con quien el dueño del equipo del tandilense discutió antes de la largada.

"Entiendo que a veces la noticia vende, a veces el vincular gente hace que algo tome más notoriedad. Pero a mí me molesta bastante. Yo me dedico a correr en autos y a laburar en las empresas de mi familia. En ninguna de las dos cuestiones ando haciendo cosas raras y trato de hacer las cosas lo mejor posible", explicó Urcera.

El cipoleño habló con el medio especializado carburando.com y separó el hecho en dos. Por un lado consideró "muy grave" el ataque, y que "sinceramente no sé si fue durante la carrera". Luego reconoció que no contaba con información adicional más allá de lo que había circulado en redes sociales, y expresó su incomodidad ante las sospechas que lo vincularon con el incidente.

"De lo que le ocurrió a Pernía, me preocupa. Me solidarizo con él y ojalá se pueda determinar, si es posible, a ver qué ocurrió. Y en definitiva que estemos todos resguardados de una situación así", expresó el piloto.

También se mostró molesto por las sospechas que plantearon contra él y su equipo: "Me molesta un poco el hecho de que se vincule una discusión fuera de la pista. Un colaborador mío, amigo mío, que lo conoce todo el mundo y sabe que no tiene ese tipo de actitudes", manifestó con respecto a los rumores de que Hernán Gómez (asistente apodado "El Goma) habría increpado al dueño del equipo de Pernía, Mauro García.

Hernán Gómez es un colaborador de Urcera, señalado por tener un altercado con el dueño del equipo de Pernía.

"Fue agredido, no es que él agredió a alguien. Está documentado. Pero trato de no meterme mucho en estas polémicas y de dejar que el tiempo diga la verdad", respondió Urcera. Además, reconoció que hubo un incidente entre el equipo MG-C Pergamino, que luego realizó la denuncia de los tiros en el auto y uno de sus colaboradores: "Estaba filmando una largada y vino gente de otro equipo que le dio un manotazo, le tiró el teléfono y después lo increparon", señaló.

Las sospechas sobre Urcera estaban flotando en el ambiente y fue el periodista Jorge Rial que en una publicación relacionó sin pruebas de manera directa al marido de Nicole Neumann con los balazos recibidos por Pernía durante la última carrera del año de Turismo Nacional en Viedma, el 18 de noviembre.

Escándalo con @manurcera marido de @nikitaneumann. @leonelpernia denuncia un ataque a balazos contra su auto de carrera. Testigos aseguran que momentos antes un auxiliar de Manu, apodado Goma, habría mostrado armas de fuego en la pista. Una locura que obligó a iniciar una… https://t.co/NyZWu5u4Pw pic.twitter.com/BMpDTZ4hT5 — JORGE RIAL (@rialjorge) November 25, 2023

Por último se refirió al tratamiento que le dieron al tema los programas de chimentos: "Hay cosas que se inventan. Se trató de vincular esa situación con otra que no tiene nada que ver y que es un disparate vincularla. Me molesta y no lo entiendo", expresó.

Además prometió que irá a la Justicia porque "todo tiene un límite. Que me traten de mafioso y qué sé yo, no me parece. No me parece porque no ando en esas cosas, punto uno. Y además me parece una locura acusarme de algo que no hice ni haría ni que tengo algo que ver".