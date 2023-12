Arranca el Súper 4 del Integración Femenino

Con la realización de dos partidos en La Caldera de José Rosa y Perito Moreno, Independiente, Biguá y Pacífico de la capital neuquina y Centro Español de Plottier protagonizarán el Súper 4 del Torneo Integración del básquet femenino. Se jugará hoy, el jueves 7 y el domingo 10.

La actividad arrancará desde esta tarde, desde las 19:45, se medirán Decanas y Gallegas, mientras que a las 21:45 será el turno para las dueñas de casa ante Biguá.

La segunda jornada enfrentará a ganadoras y perdedoras, en los mismos horarios. El domingo 10 irán los últimos cruces, programados para las 18 y las 20 entre los ganadores de la apertura de la competencia.

El certamen, que dejó varios partidos postergados y sin llevarse a cabo, ya que Deportivo Roca, Cinco Saltos, Asociación Deportiva Centenario y Pérfora no pudieron completar el programa de encuentros. De todos modos, ninguno tenía posibilidades de entrar en el cuatro primeros, pero no deja de ser desprolijo.

El programa del Súper 4, es el siguiente. Hoy martes 5 de diciembre, 19:45 Pacífico vs Centro Español y 21:45 Independiente vs Biguá El jueves 7 de diciembre, 19:45 Ganador partido 1 vs. perdedor partido 2 y a las 21.45 Ganador partido 2 vs. perdedor partido 1. Finalmente, el domingo 10 de diciembre, a las 18 Perdedor partido 1 vs. perdedor partido 2 y cerrar

20:00 Ganador partido 1 vs. Ganador de partido 2, que posiblemente pueda definir el campeón del torneo que en forma conjunta juegan clubes de la Asociación Alto Valle y la Federación Neuquina.