Iñaki Basiloff: Lo importante será Paris el próximo año

Pasaron los juegos Para Panamericanos de Santiago 2023. El neuquino Iñaki Basiloff se quedó con seis medallas en las diferentes pruebas de natación, que lo mantuvo entre los mejores deportistas de la delegación “bajé mis marcas en las pruebas que no son mis especialidades. a pesar de eso disfruté la competencias” dijo.

El neuquino consiguió 6 medallas, fue segundo puesto en los 50 metros Libres S7, el bronce en los 100m Pecho SB6. Fue tercero en los 50 metros Mariposa S7. Se había quedado con la medalla de oro en los 400 libres. Además, fue plata en los 200 combinados, mientras que en los 100 metros espalda, categoría S8, se quedó con el bronce.

“Fue un torneo diferente” Expresó el nadador a Grito Sagrado, argumentando que “vengo entrenando muy bien pero las marcas no salieron como quería en mis carreras principales. Bajé mis marcas en las pruebas que no son mis especialidades. a pesar de eso lo trato de disfrutar, no de enojarme y ponerme de mal humor. Tengo más oportunidades y lo más importante será Paris el año próximo”.

En los juegos pasados, había logrado un total de 7 medallas, “Tenía la idea de superar lo hecho en Lima, pero últimamente el deporte está cambiando, tanto en competencia como el nivel. por cuestiones de organización me quedé sin una prueba y pudo ser una medalla más. Estoy contento porque di todo”.

“después de las fiestas me pongo las pilas con el entrenamiento de cara a los Juegos Para Olímpicos de Paris. Cuanto a viajes vamos a estar en teoría en algunos torneos, todo depende de qué pasará en el gobierno próximo.

El nadador nacional, ganador de dos Pehuén de oro, se está convirtiendo en uno de los exponente de la disciplina; “Se siente el reconocimiento, veo que la gente fuera de mi círculo familiar me reconoce, en el torneo me pidieron firmar remeras y me saludaban los nenes, esas cosas son lindas y te das cuenta que el deporte va creciendo”.

Iñaki Basiloff alcanzó las 13 preseas en la competencia continental, entre Toronto 2015, Lima 2019 (donde consiguió 7 en la capital peruana) y las 6 cosechadas en la capital chilena.