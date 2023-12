Se sorteó la Copa América 2024 y Argentina tiene rivales

La Copa América 2024 de Estados Unidos realizó en la noche del jueves el sorteo de la fase de grupos en Miami, con el seleccionado argentino cabeza de serie por ser el defensor del título obtenido en Brasil 2021. La actividad se llevó a cabo en el James L. Knight Center de Miami. La 48va edición del certamen se disputará entre el 20 de junio y el 14 de julio del año venidero y por segunda vez en la historia y nuevamente en Estados Unidos tras la experiencia de la Centenario 2016 tendrá 16 seleccionados participantes (diez de Conmebol y seis de Concacaf) que se dividirán en cuatro grupos.

La actividad contó con Alejandro Domínguez como maestro de ceremonias y junto a Gianni Infantino, Presidente de FIFA y Víctor Montagliani, máxima autoridad de CONCACAAF fueron los encargados de dar los discursos de bienvenida. Un rato más tarde, se presentó a “Capitán”, la mascota oficial de la competencia, se recorrieron las 14 sedes y a “Cumbre”, la pelota del torneo continental y minutos después irrumpió Lionel Scaloni con la reestauración del trofeo original, que se entregó desde 1917, y volverá a entregarse al ganador el año próximo.

El seleccionado argentino, ganador de la Copa América Brasil 2021, encabezará el grupo A; México, campeón de la Copa de Oro de Concacaf, estará en el B; el C tendrá a Estados Unidos, por ranking de Concacaf; y en el D ubicaron a Brasil, por ser el segundo mejor equipo sudamericano. Con Ronaldinho, Roque Santa Cruz, el ex arquero mexicano Jorge Campos y el ex defensor de la Selección Argentina, Javier “Pupi” Zanetti se eligieron los rivales de estos cuatro seleccionados.

El Grupo A quedó conformado con Argentina, Perú, Chile y el rival de un repechaje que disputarán Trinidad y Tobago ante Canadá en Marzo del año próximo. Por su parte, en el Grupo B junto a México estarán Ecuador, Venezuela y Jamaica. En el Grupo C junto al seleccionado anfitrión competirán: Uruguay, Panamá y Bolivia mientras que en el Grupo D, se conformará con la “Canarinha” junto a Colombia, Paraguay y el ganador del duelo entre Hondura y Costa Ríca.

La competencia se desarrollará en 14 sedes que ya fueron anunciadas por la Conmebol junto al calendario. Argentina jugará el partido inaugural el 20 de junio, ante el combinado de CONMEBOL, en el estadio Mercedes Benz, de Atlanta United, al que visitará por primera vez. El segundo partido de la fase de grupos lo disputará el 25 en el Met Life frente a Chile de New Jersey, y el tercero y último el 29, ante Perú, en el Hard Rock Stadium, de Miami, ambos con partidos disputados en el ciclo de Scaloni iniciado en 2018. Después, si pasa de ronda en el primer puesto el 5 de julio en Houston (estadio NRG, con capacidad para 72 mil personas) o el 4 en Arlington (AT&T, para 80 mil), si es segundo.

Las semifinales serán el 9 de julio otra vez en New Jersey o el 10 en el Bank of América Stadium, de Charlotte, para 75 mil personas, que también será escenario del partido por el tercer puesto. Y la final tendrá lugar el domingo 14 en el estadio más importante de Miami, con capacidad para más de 65 mil espectadores. Solamente en esa oportunidad, según las estimaciones previas, Argentina podría cruzarse con Brasil y reeditar el choque del 10 de julio de 2021 en el Maracaná de Río de Janeiro.