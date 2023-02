VIDEO: El hit del mundial es viral en Italia

Para los argentinos se creó un nuevo himno en el Mundial de Qatar 2023. La canción “Muchachos” de La Mosca se volvió un hit que coronó la histórica conquista de la tercera estrella para la selección nacional y ahora también se replica en todo el mundo.

Curva Sud Milano away at Monza yesterday!uD83CuDDEEuD83CuDDF9uD83DuDCE2 pic.twitter.com/IMayDQlabY — uD835uDC02uD835uDC1AuD835uDC2CuD835uDC2EuD835uDC1AuD835uDC25 uD835uDC14uD835uDC25uD835uDC2DuD835uDC2BuD835uDC1A uD835uDC0EuD835uDC1FuD835uDC1FuD835uDC22uD835uDC1CuD835uDC22uD835uDC1AuD835uDC25 (@thecasualultra) February 19, 2023

El sábado en el estadio U-Power de la ciudad italiana de Monza se estrenó un nuevo cántico de la Curva Sud, la barra brava del AC Milan, compuesto con la melodía y estructura de la canción que sonó en el Lusail Iconic Stadium de Doha donde Argentina jugó cinco de sus siete partidos.

En las redes sociales de la barra brava del equipo rojinegro lombardo se publicó un video con el estreno en una de las zonas internas del recinto antes del inicio del partido correspondiente a la fecha 23 de la Serie A.

Uno de los líderes se subió a la pared del pasillo con un megáfono en la mano y encabezó el ritmo del tema. Cuando llegó el estribillo con Bandito en lugar de Muchachos, los hinchas del Milan se juntaron en un multitudinario pogo que demostró la recepción positiva que tuvo el cántico en el público.

Esta es la letra de la canción en italiano:

Desde que era pequeño, me enamoré de ti.

Mi corazón latiendo, no me preguntes por qué, no puedo explicártelo.

Tú nunca entenderás, qué bonito es el AC Milán, qué bueno es ser nosotros.

Siempre estaré ahí, cuando jugara el Milán.

Como cuando de niño, lo vi con papa.

Bandidoooo, una vida al lado del diablo.

Y la bufanda roja y negra, llevaré con orgullo.

Y orgulloso por elegirte siempre y solo a ti.

Todos los días en la vida. No hay nada más hermoso.