Con muchos argentinos la Europa Ligue ya tiene cruces

La Europa Ligue el segundo torneo de importancia a nivel clubes de Europa tuvo este viernes por la mañana en la sede de la UEFA en Nyon, Suiza, el sorteo que no solo definió los partidos de cuartos de final, sino que también dejó establecido el cuadro para lo que resta del torneo.

No cabe duda que la presencia de instituciones con prestigio e historia como lo son Manchester United, Juventus de Turín y la Roma, le dan a esta versión del torneo 2022/2023 una dimensión inusual e inesperada. Varios grandes de Europa irán por el título, entidades populares a nivel global hacen la competencia tenga un inusitado interés, con algunos choque que superan a los de Champions Ligue que también se sorteo hoy en el comienzo de la ceremonia.

Habrá un cruce de esplendor con connotación argentina. El Manchester United de Inglaterra del campeón del mundo Lisandro Martínez y Alejandro Garnacho (en recuperación, y a punto en un tiempo no muy lejano de vestir la casaca de la Selección Argentina), convertido en uno de los principales favoritos al título de la Liga Europa 2022/23 tras dejar afuera a los equipos españoles de Barcelona y al Betis, se cruza también en el camino del Sevilla que dirige Jorge Sampaoli y que tiene a tres campeones del mundo en su plantilla, Gonzalo "Cachete" Montiel, el neuquino Marcos "El Huevo" Acuña y Alejandro "Papu" Gómez, a los que hay se que sumar a los ex River Plate, Lucas Ocampos y Erik "Coco" Lamela. Los andaluces son los actuales campeones de la competencia y único equipo español sobreviviente en la misma.

El ganador de la serie entre Manchester United y Sevilla tendrá una semifinal también durísima ante el ganador de la Juventus de Turín, los italianos con "tropa" argentina, Angel Di María, Leandro Paredes, Matías Soulé y Enzo Barranechea) y el Sporting de Lisboa, que tiene al casi desconocido para el pueblo futbolero albiceleste como es Mateo Tanlongo, un duelo entre otro de los favoritos, con tres títulos en su haber, y el cuadro luso, que sorprendió al Arsenal de Inglaterra en octavos de final , al que eliminó en la tanda de penales.

Por su parte, la Roma del cordobés Paulo Dybala, verdugo de la Real Sociedad, se encontrará con el Feyenoord de Paises Bajos del mendocino ex Godoy Cruz Antonio Tomba Ezequiel Bullaude, dos veces campeón del torneo (1974 y 2022) que vapuleó al Shakhtar Donetsk ucraniano en la vuelta (7-1). De ganar, el equipo de Jose Mourinho, se medirá al ganador de la eliminatoria entre el Bayer Leverkusen germano del ex volante de River Plate, el tucumano Exequiel Palacios y el Saint-Gilloise belga (el único de los ocho equipos que no tiene argentinos), la gran revelación, que está haciendo historia esta campaña.

Los encuentros de cuartos de final tendrán lugar el 13 y el 20 de abril, las semifinales serán el 11 y el 18 de mayo y la final de Budapest el 31 de mayo.