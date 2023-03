La Scaloneta: “Ni Hollywood se animó a tanto”

“La película que más veces vas a ver en tu vida, por suelte, no es una película”, la Asociación del Fútbol Argentino sacó un nuevo spot conmemorativo por los tres meses del logro mundial en Catar, y lo hizo con un tráiler cinéfilo, presentando la “batalla más épica jamás vista”, dirigida por Scaloni, y protagonizada por Messi.

A tres ??? meses de una película inolvidable... #CampeonesDelMundo #LaScaloneta uD83DuDE0E



uD83CuDFB6Muchaaachos, ahora nos volvimos a ilusionar uD83CuDFB6uD83CuDFB5 pic.twitter.com/714gw1giZ1 — uD83CuDDE6uD83CuDDF7 Selección Argentina ??? (@Argentina) March 18, 2023

A tres meses de la gloria eterna, las tres estrellas reaparecen en el mundo de las redes y la AFA rompió todos los posteos con un video en forma de tráiler de cine, presentando la gran final con Francia, los protagonistas, y que se viene para el seleccionado Argentino que tendrá la semana entrante la gran fiesta de los campeones.

“En una tierra muy lejana dos potencias se enfrentaron por la tercera estrella en la batalla más épica jamás vista. La joven promesa (Kylian Mbappé) vs. The GOAT (Lionel Messi). Uno luchó por el sueño de millones, el otro por quedarse con el trono. En la historia de superación más impactante de todos los tiempos” inicia el relato del tráiler, que muestra imágenes de la épica final.

Sin perder el hilo de la modalidad, continúa con los personales: “De los creadores de “Muchachos”, dirigida por Scaloni. Protagonizada por Lionel Messi. Con Emiliano Martínez como “El Dibu”, Ángel Di María como “Fideo”. Rodrigo De Paul como “Mi Motorcito” y un elenco estelar. Ganadora de cuatro premios The Best. Récord mundial de espectadores. No apta para cardíacos. La película que más veces vas a ver en tu vida, por suerte, no es una película”.

Y para rematar el video, se anuncian los nuevos objetivos para la “Scaloneta”: “A tres meses de la gloria eterna, la Scaloneta continúa. Amistosos contra Panamá y Curazao. Eliminatorias 2026. Copa América 2024. Ni Hollywood se atrevió a tanto”.

AFA se volvió en los últimos meses, creador de atractivos videos en relación a los tres títulos del mundo logrados, el primero fue en el cierre de año donde se mostraron imágenes al ritmo de 1, 2,3 de El Símbolo.