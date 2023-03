El "Loco" Montenegro cruzó a la ex ministra Sabina Frederic

Días atrás, la antropóloga Sabina Frederic, que estuvo al frente de la cartera de Seguridad de la Nación durante poco menos de un año, le pidió al futbolista Lionel Messi que “colabore con una campaña de desarme en Rosario”, luego de que el capitán de la Selección se viera involucrado en la escalada de violencia que afecta a esa ciudad cuando tirotearon un supermercado de la familia de su esposa.

El que salió al cruce fue el bahiense Hernán Abel “Loco” Montenegro que criticó en duros términos a la ex ministra . Al respecto, el ex basquetbolista no reparó en críticas contra la ex funcionaria, a quien directamente tildó de “burra”, y le exigió que “deje de romperle las pelotas a todos los argentinos”.

En un audio que se hizo viral el siempre polémico ex deportista manifestó que "Estimada señora Sabina Frederic, usted ocupó un cargo que es de los más importantes de la República Argentina, que tuvo que abandonar por falta de conciencia e ineptitud. Usted es antropóloga, tiene que saber sobre manifestaciones sociales, culturas humanas, todo lo que hace o pretende hacer con este discursito de pedirle a Messi, que le informo, se fue de muy chiquito del país y logró gracias a eso, por irse a España, transformarse en lo que hoy es, el mejor de la historia”.

Luego agregó que "su plata, la del señor Lionel Messi, se la gana todos los días entrenando, rompiéndose el ojete. Y nos dio la alegría más grande después de más de 30 años. Es un líder, cosa que usted no tiene ni puta idea. Fíjese lo mal que usted habrá hecho que hoy tenemos que aguantar al hijo de puta de Aníbal Fernández en su reemplazo, un narco, salido del riñón de Duhalde, que trajo a los narcos e hizo mierda al país. Tremenda lacra, un hijo de puta”.

Más adelante remarcó que " señora, deje de romper las pelotas a un ídolo, nacional, popular y mundial. A pedirle semejante barrabasada. Por qué no se dedica a la antropología. Usted es inepta, burra. Déjenos en paz, la gente se hartó. Sino ponga la televisión y vea lo que pasó en Rosario, hoy el pueblo empezó a vivir de otra manera"

“Se terminó, mañana prenda el televisor temprano, el pueblo va a empezar a prenderle fuego todo a los narcos. Capaz usted no sabe, porque vive en un tarro de dulce de leche, pero somos 45 millones. Cierre el culo, no hable más y siga trabajando”.