Un argentino picanteó a Mbappé y tuvo que pedir disculpas

Este sábado se puede definir gran parte de la Ligue 1 de Francia, cuando el PSG de Messi reciba en el Parque de los Príncipes al Lens, el escolta que llega a seis puntos de la cima. En la previa, el Defensor Facundo Medina expresó: “Si me pasa Mbappé, tendrá que venir una ambulancia a buscarlo”, algo que no gustó en su club y lo obligaron a pedir perdón.

En Francia la susceptibilidad sigue a flor de piel y cualquier cosa que venga de un argentino será tomado con polémica, por más que sea en tono de humor, y el duelo del fin de semana donde se cruzan el líder contra el escolta, ya quedó encendido por el defensor del Lens.

El revuelo se desató cuando Medina dijo “Para mí es difícil marcar a Leo porque tengo miedo de hacerle daño. Si me pasa y se escapa, lo agarro y lo beso pidiéndole que me dé un abrazo”, y posteriormente llegó la polémica cuando habló de la estrella francesa “Él también es difícil de marcar, pero me conocen... Si me pasa Mbappé, tendrá que venir una ambulancia a buscarlo...”.

La frase que estaba enmarcada en el tono de humor, no cayó bien dentro de su club, que le terminó pidiendo al ex River y Talleres que pidas disculpas públicas en sus redes sociales, “Por mis declaraciones en un programa de Argentina, quería aclarar que fue un comentario en tono de humor y sacado de contexto, que evidentemente no fue acertado. Jamás actuaría de esa forma con un colega, menos con alguien que respeto, ya que no refleja mis valores como persona y profesional. Mis más sinceras disculpas por el malentendido”.

Aun no se sabe la sanción por parte del club al jugador, que el fin de semana tendrá un duelo crucial ya que en el caso de lograr un triunfo ante el golpeado PSG, se pondría a tres puntos de la cima a falta de 7 fechas. En el elenco que 25 años que no se corona, Medina tiene 28 partidos con 3 goles y 4 asistencias.