Una velada mágica de MMA este sábado en Casino Magic

Llega una vez más lo mejor de las artes marciales mixtas a la ciudad de Neuquén. Por tercera vez se vivirá una noche inolvidable en el Magic Arena. A partir de las 22.00hs de este sábado más de 10 combates de MMA y Kickboxing profesional se disputarán en el octágono del Casino Magic.

Las peleas estelares y de la noche serán protagonizadas por Adrián Avilés vs. Nicolás Sandoval (MMA), en lo que promete ser una gran batalla por los dos peleadores de excelente nivel. En Kickboxing las peleas profesionales estarán a cargo de Lucas Rivera vs. Brian Quetglas, y Jhonatan Ramírez vs. Luciano Yacono.

En el encuentro se presentarán 10 academias de distintas partes del país, lo que es una convocatoria única para la Patagonia Argentina. La actividad comenzará a las 22hs, donde el Kickboxing semiprofesional contará con 5 peleas de 3 rounds. Entre los combates se disputará la única dupla femenina de la noche: Miranda Guerendiain vs. Florencia Barrientos.

Le seguirán 3 peleas de MMA semi profesional de 3 rounds cada una. Después comenzarán los platos fuertes, con dos peleas profesionales de Kickboxing y el gran cierre de la noche protagonizado por Adrián Avilés vs. Nicolás Sandoval del MMA profesional.