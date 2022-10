Otra noche de boxeo que promete en el Casino Magic

Con la organización del Casino Magic junto a Asociación Patagónica de Boxeo, Fedorco Producciones y la Promotora Adriana Lucero y la fiscalización de la Federación Neuquina de Boxeo, Afiliada a la FAB (Federación Argentina de Boxeo) se anuncia para este viernes un nuevo festival del deporte de los puños en la emblemática sala de juegos.

En la pelea central de la noche se anuncia la presencia del invicto cordobés radicado en General Roca Rodrigo "Potrillo" del Grecco, que tiene en sus récord 15 peleas disputadas, todas ganadas, 7 de las mismas por nocaut, sin reveses y sin empates en su trayectoria. El ahora habitante del alto valle se cruzará ante el nativo de Campana (Buenos Aires) Emiliano David Silguero ,que llegará con el objetivo a Neuquén le una victoria, que a esta altura se convertiría en trascendente en su carrera.

En el primer combate de semifondo profesional se enfrentarán en una gran revancha, German Tapia, de Picun Leufú (Neuquén) ante Ricardo Aguilera de General Roca Rio Negro. En tanto, en el segundo semifondo de la noche, en el campo rentado

profesional se enfrentarán, otro roquense, Cristian Luis, quien ya se ha presentado en el cuadrilátero del Magic Arena se cruzará guantes con Mauricio Roberto “Polo” Caceda, de Florentino Ameghino de la provincia de Buenos Aires.

Además de estos tres combates estelares de la noche, la velada contará con 5 peleas amateur, con promesa de buen espectáculo.

En tanto, mañana jueves se llevará a cabo el Pesaje Oficial y la habitual Conferencia de Prensa desde las 12.30 en el mismísimo Casino Magic de Neuquén de Lastra al 4000 de la ciudad capital, en el córner del sector de Apuestas Deportivas.

Programación:

COMBATE de Fondo:

Categoría Super Mediano, Rodrigo "Potrillo" del Grecco (Córdoba, radicado en General Roca Rio Negro) vs. Emiliano David Silguero (Campana, Bs.As)

Doble Semifondo:

Categoría Crucero, Cristian Luís (General Roca Rio Negro) vs. Mauricio Roberto “POLO“ Caceda ( Florentino Ameghino

Bs. As) y en Categoría Medio Pesado German Tapia (Picun Leufú Neuquén) vs. Ricardo Aguilera (General Roca Rio Negro)

5 Peleas Preliminares

Lucas Alanís vs. Guillermo Gutiérrez

Lucas Jara (Neuquén) vs. Alan Contreras ( Zapala)

Yonatan Garcés (Neuquén) vs. Damián Ollarce ( Catriel)

José Luis Perulán (Zapala) vs. Ricardo Hernández (General Roca)

Sebastián Fentes (Neuquén) vs. Emanuel Luciano Lobos