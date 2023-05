Se destapó el dolor “Charrua” por el título Argentino

En Uruguay hay bronca por el título Argentino en el mundial de Qatar, y tras 5 meses de la consagración, comenzaron los dichos de sus “Históricos” ante la Scaloneta, por los penales cobrados en la última cita que le entregó a la Celeste y Blanca la tercera estrella, Primero fue Diego Lugano, y ahora se sumó Abreu.

Campeones de América y cuartos en Sudáfrica, Diego Lugano y el “Loco” Abreu mostraron su malestar. El defensor expresó que ““A la Argentina la ayudaron a ser campeona del mundo. No hay dudas que le dieron una ayuda. Tendrán sus méritos, pero de los 5 penales que le dieron, 4 nadie tiene dudas que no fueron, totalmente forzados”.

A esta opinión le sumó una dura acusación contra Messi, “es también mérito de Messi, que a nivel mundial mueve muchísimo. ¿Te crees que la FIFA no lo ve y no le sirve? Es mérito también de Argentina que supo aprovecharse de eso”.

Luego apareció Sebastián Abreu, quien también hizo énfasis en los penales “Tendrán sus méritos, pero de los 5 penales que le dieron, 4 nadie tiene dudas de que no fueron, totalmente forzados. El penal de la final de Di María no es, y el de Messi con Polonia tampoco”.

La respuesta Argentina llegó por intermedio de Pezzella y Guido Rodríguez, “No me importa lo que digan u opinen. Si hubieran estado con nosotros hubieran visto que no hubo ayudas y sí mucho trabajo. El que saca méritos no sabe cómo se fue creando este camino", destacó el defensor.

Por otro lado, el mediocampista dijo “sacarle mérito a lo que venimos haciendo es difícil. Pero estamos tranquilos y sabemos lo que trabajamos. Cuando se consiguen cosas importantes estás expuesto a que la gente salga a hablar".