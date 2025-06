Trump prohíbe la entrada a Estados Unidos a ciudadanos de 12 países ¿Quiénes están en la lista?

El presidente Donald Trump ordenó prohibir o restringir la entrada a Estados Unidos a los ciudadanos de 19 países, incluidos Cuba y Venezuela, según un documento firmado y publicado por la Casa Blanca. La prohibición afecta a Afganistán, Birmania, Chad, Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen. Por otra parte, la restricción parcial de entrada se aplica a Cuba, Venezuela, Burundi, Laos, Sierra Leona, Togo y Turkmenistán.

De acuerdo con la orden del mandatario, los 12 países con prohibición total "son deficientes en cuanto a la detección y el control y representan un riesgo muy alto para los Estados Unidos". Cuba es un "patrocinador del terrorismo" y el gobierno castrista "no coopera ni comparte suficiente información" con Estados Unidos, además de negarse "históricamente a readmitir a sus nacionales" expulsados, se lee en el documento.

Venezuela "carece de una autoridad central competente o cooperativa para emitir pasaportes o documentos civiles y no cuenta con medidas adecuadas de revisión y verificación", afirma el texto que también acusa al país de haber rechazado "históricamente" a los venezolanos expulsados.

Según Trump la prohibición fue motivada por un ataque en Colorado contra manifestantes que pedían la liberación de los rehenes israelíes en Gaza. Las autoridades estadounidenses lo atribuyeron a un hombre que, según ellas, se encontraba en el país ilegalmente. "El reciente ataque terrorista en Boulder, Colorado, ha subrayado los peligros extremos que representa la entrada de ciudadanos extranjeros que no están debidamente verificados", dijo Trump en un mensaje en video desde el despacho oval publicado en la red social X.

Trump comparó las nuevas medidas con la prohibición que impuso a un número de países principalmente musulmanes durante su primer mandato, la cual, según dijo, evitó que Estados Unidos sufriera ataques como los ocurridos en Europa. "No dejaremos que lo que sucedió en Europa ocurra en Estados Unidos", sostuvo Trump. "No podemos tener migración abierta desde ningún país del cual no podamos verificar y filtrar de manera segura y fiable", agregó.