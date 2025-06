Se filtraron las fotos eróticas que vende Luciana Salazar y cuál es el precio

Luciana Salazar volvió a estar en el centro de la escena este miércoles, luego de que comenzaran a circular en redes sociales algunas de las imágenes íntimas que comercializa en la plataforma para adultos DivasPlay. La filtración generó una ola de comentarios, memes y reacciones, y posicionó su nombre entre las principales tendencias del día.

La mediática se sumó recientemente a DivasPlay, el mismo sitio en el que Wanda Nara estuvo activa antes de su alejamiento. Según trascendió, el contenido que Luciana Salazar ofrece en la plataforma tiene un valor de 12 dólares, y ya despertó el interés de numerosos usuarios, no solo por las imágenes filtradas, sino también por el resto del material exclusivo que promete subir.

Desde su entorno destacaron que Luciana Salazar tomó la decisión de sumarse a esta propuesta luego de recibir una oferta que la convenció no solo desde lo económico, sino también desde lo profesional. “La forma en la que me presentaron el proyecto fue clave. Me sentí cuidada y con la libertad de participar creativamente”, expresó en declaraciones previas.

En ese sentido, la exvedette remarcó que su participación no se limita a posar frente a una cámara, sino que también aporta ideas y se involucra en la planificación de las sesiones. “No es un contenido improvisado. Hay una dirección estética clara, mucho trabajo detrás y una intención de transmitir sensualidad desde un lugar elegante”, sostuvo.

Las producciones fotográficas y audiovisuales que sube a DivasPlay están pensadas para mantener el estilo que siempre la caracterizó: provocación, glamour y una cuota de fantasía. Luciana Salazar incluso adelantó que está trabajando en recrear escenas que marcaron su carrera artística, y que muchos de sus seguidores recordarán.

Entre los fans, la filtración causó sorpresa y enojo, ya que el contenido fue compartido sin autorización. Hasta el momento, Luciana Salazar no se pronunció oficialmente sobre el hecho, aunque se espera que tome medidas legales o emita algún comunicado en las próximas horas.

La polémica vuelve a abrir el debate sobre los límites del consentimiento digital y la privacidad en plataformas de contenido pago. Lo cierto es que, pese al escándalo, la modelo logró captar nuevamente la atención del público.

Con esta nueva etapa, Luciana Salazar parece dispuesta a reconectar con su faceta más provocadora, mientras redefine su lugar en el mundo del espectáculo desde una mirada actualizada.