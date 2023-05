Cipolletti volvió a perder con un arbitraje polémico

Los arbitrajes en el Torneo Federal A son polémicos, sospechados, cuestionados desde hace más de una década. Desde la llegada de Pablo Toviggino a la AFA y cuando tomó las riendas del Consejo Federal, se ahondó el problema. Cada domingo en alguna cancha de la categoría hay problemas y sobre todo dudas de la honestidad de los colegiados. Jueces que con actuaciones lamentables y fallos insólitos en los últimos años hoy aparecen y son árbitros de primera división. Da la sensación que son premiados por el establishment de la Asociación del Fútbol Argentino. "Hacen bien los deberes", comentó algún periodista tiempo atrás. Lo que asusta y preocupa, es la impunidad y el respaldo que tienen desde la Casa Mayor del fútbol argentino. No en vano, ha sido catalogado el Federal A como la categoría más corrupta de las competencias sudamericanas.

Lo del domingo por la tarde en La Visera con el arbitraje de Bruno Amiconi fue uno más en la colección de pésimos desempeños de los jueces en esta divisional. Nada nuevo bajo el sol.. Nada que sorprenda. Si que indigna, pero a sabiendas que nadie hace nada por cambiar la situación. Y nadie se queja, solo periodistas, los jugadores, técnicos y los que deberían hacerlo, los dirigentes, lo hacen en la intimidad, pero lejos de ir a plantearlo en los lugares donde se toman las decisiones.

Además hubo un partido. Que en el primer tiempo fue intenso, desprolijo y con pocas situaciones de gol. Mal parado Cipolletti. Error de Christian Lovrincevich en el armado del equipo titular. Sin Doello en cancha desde el inicio, que había sido el mejor en los dos últimos partidos, los dos ganados, sorprendió. Como también, el cambio de esquema, del 4-4-2 de dos victorias a un 3-3-3 híbrido. Con Berra metiéndose entre los zagueros y formando una línea de cinco sin sentido, ante un equipo que solo atacaba con un delantero. Los valletanos inconexos, erráticos, previsibles, sin sorpresas y tirando pelotazos sin sentido. Lejos de ser el equipo de siete días atrás en Bahía Blanca ante Liniers.

Pasando la media hora inicial el pampeano Enzo González Gatica habilitó a Gabriel Jara picando al vacío y el delantero se fue mano a mano con Ferrario para definir entre las piernas del golero jujeño y decretar el 1 a 0. La acción fue polémica para los que estaban en la cancha. pero las repeticiones de los streaming no dejaron dudas. Manuel Berra quedó enganchado y el delantero del equipo tricolor estaba habilitado. Protestas airadas del banco cipoleño que terminaron con integrantes del cuerpo técnico expulsados. El local sintió el golpe del gol y no llegó nunca con peligro al arco de Moyano. Es más, no creo una sola situación de riesgo. En cambio la visita casi aumenta con un remate del ex Cipolletti Maximiliano López que salió cerca.

En el arranque del complemento, salió un inexpresivo Guillermo Funes e ingresó Laureano Doello, dando muestras que el propio técnico reconoció su error, su mala lectura en la previa y dilapidó 45 minutos. Incomprensible. El trámite se hizo de ida y vuelta. El nativo de Río Colorado, Tunessi estuvo cerca del segundo con dos remates, uno atajado por Ferrario, y Cipolletti casi lo empata con un tiro libre de Wagner que Moyano sacó al córner, en la primera llegada concreta.

Cuando el local atravesaba su peor momento futbolístico en el partido y en dos minutos cambió todo. Amiconi le mostró la roja y lo expulsó al neuquino Fernando Pettinerolli que fue con la plancha innecesaria arriba. A la postre de la roja para el de Zapala, apareció el entrerriano Doello. Muy lejos del arco rival y el zurdo tomó el balón tras un lateral de Amarfil y su remate le venció las manos del guardavalla visitante Moyano, de flojísima respuesta y responsable directo del empate.

Al toque, Cabral recibió un gran pase entre líneas del chileno Schultz -que había reemplazado a Jara- y no pudo vencer a Moyano, que ahora si, respondió de buena manera. Allí comenzó la tarea tendenciosa del árbitro Amiconi. Sancionó una falta a Díaz Borda cuando se metía en el área rival que solo vio él y decidió no sancionar una infracción muy clara de Mancinelli en tres cuartos de cancha que fastidió a la parcialidad local. Pero el colmo llegó con el penal sancionado a los 33 por un agarrón de Ezequiel Rodríguez sobre Peralta. La pelota había pasado, fue un contacto como los hay miles en cada partidos en el mundo y en todas las áreas, pero Amiconi decidió que la infracción fue lo suficientemente grave para sancionar la pena máxima. El rionegrino Tunessi, cambió penal por gol y le dio la victoria a su equipo.

Así se fue la tarde, con derrota de Cipolletti y la parcialidad enojada y fastidiada con el árbitro, que tras el pitazo final se fue custodiado por la policía y sonriendo en forma burlona a la platea. Otra cuestión incomprensible fue que no se infló la manga para la salida de los jugadores ni la cuaterna arbitra, más que una determinación dirigencial, se pareció a una decisión de hinchas enardecidos.

Pese a lo flojo de la performance de Amiconi y colaboradores. Cipolletti casi no pateó al arco. Sumó su tercera derrota en casa de los últimos cuatro jugados en La Visera. No hay localía fuerte, esta comprobado. De los últimos 27 puntos en juego, apenas sumó 8. No convence. La continuidad del entrenador se puso otra vez en duda, cuando todos pensaban que las dos victorias ante Sansinena y Liniers, daban aire y tranquilidad. Su plan estratégico lo dejó en evidencia. No tuvo lectura de juego y lo planeado fue muy flojo. El sábado tendrá otra prueba, cuando a visite a Ramón Santamarina en Tandil. Y da la sensación que cada partido será un examen para saber si sigue en el cargo o le piden la renuncia.

Síntesis

Cipolletti: Rafael Ferrario; Damián Jara, Ezequiel Rodríguez, Elvis Hernández, y Leandro Wagner; Maximiliano Amarfil, Manuel Berra; Guillermo Funes, Fernando Pettinerolli, Alex Díaz Borda; Favio Cabral. DT: C. Lovrincevich.

Villa Mitre: Daniel Moyano; Fabián Dawalder, Leonardo Hertel, Federico Mancinelli y Ramiro Formigo; Ricardo Tapia, Alan Olinick, Enzo González Gatica y Maximiliano López; Maximiliano Tunessi y Gabriel Jara. DT: Carlos Mungo

Goles: PT 32m. Jara (VM). ST 26m. Doello (C), 33m. Tunessi, de penal (VM).

Cambios: ST, al inicio, Laureano Doello por Funes (C) y Martin Peralta por Jara (VM), 13 Franz Hermann Schultz por Jara (C), 34 Lautaro Brienzo y Luis Dezi por Rodríguez y Cabral (C), y Nicolás Trecco por Tunessi (VM), 37 Nicolás Iachetti por Díaz (C) y Agustín Cocciarini por González Gatica (VM).

Expulsado: ST, 25 Pettinerolli (C)

Árbitro: Bruno Amiconi

Estadio: La Visera