Dos partidazos cierran la fase regular de la Liga Federal

Últimas dos noches de Liga Federal en su fase regular. Centro Español culminó su participación en segundo lugar con triunfo ante Brown de Madryn, y hoy se definen el resto de las posiciones. Roca ya tiene el 1 y recibe a Independiente que pelea el tres con Pacífico que tendrá una parada complicada contra Biguá en El Nido.

Ya se percibe el aroma a los play off, que ya tiene a los cuatro clasificados y el resto irá por la re clasificar para conocer el grupo de los 8. Desdelas 21hs, el Deportivo Roca, que confirmó el viernes el primer lugar, recibe a Independiente quien ganó el sábado de local, y que necesita la victoria para asegurarse el tercer puesto de la región sin depender de nadie.

Por otro lado, en El Nido, desde las 21hs se verán las caras Biguá y Pacífico, ambos con objetivos finales distintos. El decano le pelea el tercer escalón al rojo y para eso necesita ganar y que su clásico caiga en el Gimena Padín. Biguá va por el triunfo para quedar lo más arriba posible para el play in, donde comparte el quito puesto con varios equipos con 32 puestos.

Por último, en San Martín, Zorros buscará un triunfo que lo deje en el décimo lugar ante Rio Colorado, que ya quedó en el 9no. El martes cierra la competencia con el Clásico de Plaza entre Perfora (Se juega el quinto puesto) y Petrolero Argentino (11°) mientras que Brown visita al último Racing de Trelew.

Los primeros cuatro se meten directo a Play off, mientras que los 8 restantes de la región juegan un play In 5° vs 12°, 6°vs 11°, 7° vs 10°, y 8° vs 9° a tres partidos. Los ganadores se le suman a los primeros de la región, para jugar los primeros cruces. De esas llaves saldrán los equipos que irán al inter conferencia.