Maxi Rodríguez apuntó contra Román por su despedida

El fin de semana habrá doble partido despedida, el sábado Maxi Rodríguez en el Marcelo Bielsa y el domingo el de Juan Román Riquelme en La Bombonera. En la previa de ambos cotejos, el ídolo de Newells dejó una picante declaración contra Riquelme, considerando la cercanía de los días y adelantó que no va a estar en el cotejo del “último 10”.

La despedida de Maxi Rodríguez fue anunciada hace varias semanas, y tendrá en cancha grandes figuras que compartieron cancha junto a él en la selección, la lepra, Atlético Madrid y Liverpool. Pero el anuncio de Riquelme de su cotejo despedida, el día después que el de Maxi, generó malestar para el rosarino.

En charla con Radio 2 de Rosario, expresó que “Riquelme me invitó a su despedida, pero no voy a ir. Tengo otros compromisos con los invitados que se quedan el domingo en Rosario. No me molesta que haga la despedida al otro día. Pero bueno, cada uno sabe lo que hace...”.

Ambos partidos tendrás invitados en común, y durante la semana, la “Fiera” había expresado, en tono de chiste, que “Aprovechó muy bien Román, pero me podría tirar un pase porque viste que él asiste bien, pero esta vez lo asistí yo. Se hizo el boludo (Risas), pero capaz que manda algo”.

Algunos de los jugadores que estarán en el Coloso “Marcelo Bielsa”: Gabriel Batistuta, Juan Pablo Sarín, Andrés D’Alessandro, Javier Saviola, Nicolás Burdisso, Esteban Cambiasso, Leonardo Ponzio, Mauro Rosales, Lionel Scaloni, Walter Samuel, Gabriel Heinze, David Trezeguet, Ariel Ortega, Ignacio Scocco. Diego Quintana, Fernando Belluschi y Leandro Fernández- Martino y Mario Zanabria dirigirán Newell’s. Y José Pekerman con Hugo Tocalli el resto del mundo.