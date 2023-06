El Azul va por el golpe: “Demostramos estar a la altura"

El Top 8 de Cuyo entra en su última fecha de fase regular y Neuquén Rugby Club está metido en la conversación. El Azul jugó su mejor partido de la temporada ante Liceo y ahora va a Teqüe a buscar un triunfo que lo meta al Torneo del Interior B.

Tras una primera rueda con dudas, el Azul se acomodó en la Copa de Oro y metió un sprint tremendo en la segunda vuelta, que lo mantiene con chances de poder estar en un desempate por el TDI y -¿por qué no?- en semifinales. El jugador Matías Scalleta habló en Grito Sagrado sobre el presente del equipo: “Fue nuestro mejor partido del año. Si bien hoy estamos contentos, miramos atrás y nos lamentamos por la primera etapa. De los 28 puntos, 6 fueron en la primera rueda”, sostuvo.

La racha, más la recuperación de lesionados, y el retorno de Federico Gauna al equipo post Liga Sudamericana con Yacaré XV, le dio un plus al azul: “Cuando estás en racha, sentimos que podemos jugar con cualquiera. Teqüe es el último campeón, viene en levantada y es un duelo muy difícil. Será durísimo”.

La gran duda es si los dos equipos del Alto Valle podrán seguir en la Unión de Cuyo, en principio está casi definido que tanto Neuquén como Marabunta vuelvan a su liga de origen, pero los resultados presionan para seguir gestionando la permanencia. "El club está haciendo muchas gestiones para que no nos quiten la plaza que nos merecemos. Está difícil. El objetivo era semifinales y TDI, pero el principal era demostrar que a nosotros no nos falta nada y que no somos menos que un elenco de Mendoza y hoy quedó más que claro. Si no seguimos, no nos sacan por el juego".

“Nos queda claro que los equipos de Copa de Plata sienten que ocupamos un lugar de ellos, y la dirigencia de Cuyo está tomada por dirigentes de eso clubes. Entendemos que esa es la principal causa. Nosotros demostramos que contra esos clubes estamos a la altura o un paso adelante. Buscaremos meter presión dentro en lo deportivo.”

Si Neuquén no sigue en Cuyo, deberá volver a la Unión del Alto Valle. Y, al mismo tiempo, jugar Regional Patagónico: “El nivel local es diferente, el regional patagónico se piensa más corto. El Cuyano nos da muchos partidos de nivel. Se puede terminar o no, pero nosotros vamos a seguir disfrutando vestir la camiseta, donde nos toque vamos a seguir igual”.

El domingo, Neuquén RC visita a Teqüe este martes, está en el cuarto puesto con 31 y tres de ventajas sobre el azul. Solo le sirve ganar a los considerando que Liceo está en el medio con 31 y visita al último. El triunfo le asegura el repechaje al TDI para loa del Alto Valle.