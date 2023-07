Las candidatas empezaron con el pie derecho

La tercera jornada del mundial dejó grandes encuentros de las candidatas a llevarse el título y con un gran marco de público en los estadios. Goleada por el lado de Japón, un partido sin mucho brillo para Estados Unidos y una sufrida victoria de Inglaterra.



Luego del inicio del certamen más importante de fútbol femenino, las grandes potencias hicieron su debut y ya muestran su chapa de candidatas. Como es costumbre las estadounidenses buscarán el bicampeonato y su quinta copa, pero el primer encuentro no fue como se esperaba a pesar de ganarle 3 a 0 a Vietnam donde su estrella Alex Morgan falló un penal.



Las norteamericanas no desplegaron su mejor versión, pero la jerarquía de sus jugadoras pesó en la cancha, con un gran partido de Sophia Smith, la joven delantera que hizo un doblete y una asistencia y promete ser una de las figuras de este mundial. Con mas de 44 mil espectadores, Estados Unidos inició con el pie derecho esta nueva copa del mundo.



La primera goleada del mundial llegó en el partido entre Japón y Zambia, donde las campeonas del 2011 le hicieron 5 goles a la selección africana. El dato curioso de las candidatas asiáticas es que siguieron su tradición de dejar el vestuario ordenado y un mensaje de agradecimiento post partido.

uD83CuDDEFuD83CuDDF5En su debut mundialista, Japón goleó 5-0 a Zambia.



uD83DuDCCCTras finalizar el partido, el plantel dejó un mensaje para el personal del estadio:



uD83DuDC4FuD83CuDFFCEscribieron 'ARIGATOU' (que significa 'Gracias') en la pizarra y dejaron su camerino impecable. #FIFAWWC #JPN pic.twitter.com/tyGDTSQUmL — Cita Mundialista (@Futfemdata) July 22, 2023



Por el lado de las campeonas de Europa, que llegan como las grandes favoritas a llevarse el título, tuvieron un debut complicado ante las debutantes de Haití. Inglaterra ganó 1 a 0 con un tanto de penal, hasta el momento en todos los partidos se cobraron faltas en el area, un nuevo récord para el mundial. La selección de centroamérica tuvo chances para empatar el partido pero La “The Best” Earps fue clave para mantener a su selección con vida.



Los partidos de fase de grupos seguirán en la madrugada del domingo donde comenzará la acción para el grupo de la Selección Argentina, con el encuentro entre Suecia vs Sudáfrica a las 2 a.m. Seguirá a las 4.30 a.m con un partido que promete mucho ente Países Bajos y Portugal y terminará la jornada del domingo otra selección candidata, Francia vs Jamaica a las 7 a.m