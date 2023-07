Manu Urcera ganó en la Clase 3 y es líder del campeonato

El rionegrino José Manuel Urcera a bordo de un Ford Focus se adjudicó este domingo la 8ª fecha del 41º Campeonato Argentino de la Clase 3 del Turismo Nacional, que se corrió en el autódromo "Juan María Traverso" de San Nicolás. El piloto del Saturni Racing, que largó desde la tercera posición, alcanzó su segundo triunfo en la temporada 2023 y se convirtió en el nuevo líder del campeonato.

Cuando parecía que Leonel Pernía también al mando de una máquina de la marca del "Ovalo" que largó desde la pole position, se encaminaba a un triunfo de punta a punta pero una falla en el auto del MG-C Pergamino Competición hizo que el tandilense perdiera rendimiento desde la duodécima (12ª) vuelta. Entonces el nativo de San Antonio Oeste, aprovechó esa circunstancia para superarlo en el decimoquinto (15º) giro y alcanzar así su séptima victoria en la Clase 3 del Turismo Nacional y la segunda con Ford .

El patagónico es el primer piloto que repite victoria en la temporada, ya que había ganado en Posadas en el marco de la séptima (7ª) fecha) con el Focus del Saturni Racing, equipo que tuvo un domingo soñado porque también ganó con Thomas Pozner (Peugeot 208) en la Clase 2.

“Hemos trabajado muy bien todo el fin de semana. No estábamos para ganar ayer, pero hoy estábamos muy firmes. La falla de Pernía nos ayudó, pero igual lo íbamos a correr, iba a estar entretenida. No es fácil ganar, por eso no resignaría hoy por hoy una victoria”, indicó Urcera, que lidera el campeonato con 1 punto de ventaja sobre Pernía, en declaraciones a AM590 Continental y Campeones Radio.

El piloto rionegrino no especulo en la carrera final y logró un triunfo contundente. Asimismo, Urcera se transformó en el primer corredor que se lleva la victoria en dos carreras de este campeonato y encima ambas de manera consecutiva. Finalmente, el podio de esta competencia lo completaron Javier Merlo y Gastón Iansa.

Cuando se encontraba liderando la competencia, Pernía asumió una falla en la batería de su auto, por la cual cedió varias posiciones. Tras cruzar la bandera a cuadros, los mejores diez de esta carrera fueron Julián Santero (4°), Mariano Werner (5°), Leonel Pernía (6°), Alfonso Domenech (7°), Jerónimo Teti (8°), Jonatan Castellano (9°) y Agustín Herrera (10°).

La próxima fecha del Turismo Nacional se llevará a cabo en el autódromo "Oscar y Juan Gálvez" de la Ciudad de Buenos Aires. La misma tendrá lugar el primer fin de semana de septiembre.