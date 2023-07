Cipolletti aprovechó el "tiro del final"

En forma dramática y angustiante Cipolletti derrotó 2 a 1 a Ramón Santamarina de Tandil en partido válido por la 23ª fecha del Torneo Federal A 2023, con esta victoria los albinegros consiguieron su quinta victoria consecutiva de local en la "era Bonjour" y alcanzaron la tercera posición de la Zona A Región Sur del certamen. El neuquino Fernando Petinerolli y Favio Cabral marcaron los tantos del equipo valletano, mientras que Emiliano López consiguió la transitoria igualdad en el arranque del complemento para la visita.

El partido fue enmarañado, trabado, disputado, con pierna fuerte y poco volumen de juego de ambos lados. Estaba en juego una posición expectante y se jugó con dientes apretados. Los rionegrinos abusaron del pelotazo, un equipo demasiado vertical, si pausa y sin cambios de ritmo. Que apostó a la segunda pelota que casi nunca ganó.

Sin llegadas a los arcos se fue la primera hora de juego, donde ambos equipos maltrataron al balón y donde los arqueros casi no tuvieron intervención alguna. Todo cambió a los 36 cuando Lucas Ezequiel Argüello recuperó una pelota en la mitad de la cancha y puso un pase soberbio entre líneas, gran lectura de juego, para que "El "Rayo" Petinarolli se filtrara entre el uruguayo Mathias Buongiorno y Julio Zúñiga y definiera de gran forma ante la desesperada salida del golero Juan Pablo Mazza. 1 a 0. Con una jugada de otro partido, que nada tenía que ver con lo observado en el terreno de juego. No era justo, como muchas veces pasa en el fútbol.

En el complemento, el técnico Jorge "Chopi" Izquierdo mandó a la cancha al veterano Martín Michel -40 años y una extensa trayectoria- en busca de la igualdad. Y el empate llegó en el amanecer del segundo tiempo. En la salida de un córner, anticipo ofensivo de un defensor peinándola y aparición solitaria del centrodelantero Emiliano López, también con la "testa" para decretar la igualdad y reafirmar el dicho futbolístico que dos cabezazos en el área son gol.

El trámite fue similar al de la etapa inicial. Y lo mejor se vio en después de los cuarenta minutos. Lo fue a buscar Cipolletti, más por inercia que por convencimiento y sin fútbol. El encuentro tuvo un parate largo, ya que a la salida de un tiro de esquina, Juan Pablo Mazza chocó con el veterano Manuel Berra, que tuvo una fugaz perdida de conocimiento, pero tras casi 10 minutos de ser atendido en el terreno de juego, fue retirado en camilla con un cuello ortopédico y despierto.

En la última jugada del partido se la tiraron larga al ex Don Bosco de Zapala, Petinarolli, que llevó la pelota a los empujones y claridad, y en cambio de ritmo, fue tocado de atrás por Julio Zúñiga, el entrerriano Sandoval marcó penal ante la algarabía local y las numerosas protestas de los bonaerenses que reclamaron que no hubo infracción.

Sin la posibilidad de rebote, en casi 11 minutos de tiempo adicional, el goleador cordobés Favio Benjamín Cabral se hizo cargo de la ejecución y lo cambió por gol con fuerte remate de derecha alto al palo opuesto que eligió el arquero. Se desató por un lado la fiesta cipoleña y por el otro las quejas visitantes que fueron encima del colegiado entrerriano.

Sin convencer desde lo futbolístico, y sin merecerlo, Cipolletti sumó de a tres, consiguió su quinta victoria consecutiva al hilo de local, llegó a los 30 puntos y se subió al tercer lugar de la tabla, que hoy le permite estar en zona de clasificación para la segunda fase y estar a un punto de los que aspiran a jugar Copa Argentina 2024, algo impensado tiempo atrás.

Sintesis

Cipolletti: Facundo Crespo; Damián Jara, Elvis Hernández, Manuel Berra, Leandro Wagner; Fernando Petinerolli, Lucas Argüello, Maximiliano Amarfil, Luis Dezi; José Michelena, Favio Cabral. DT: D. Bonjour

Santamarina: Juan Pablo Mazza; Agustín Lucero, Brian Berlo, Mathias Buongiorno, Julio Zúñiga; Federico Motta, Nicolás Igartua, Marcos Pérez, Lucas Vallejo; Quimey Marín, Emiliano López. DT: Jorge Izquierdo

Goles: PT 37m. Pettinerolli. ST 9m. López (S). 56m. Cabral de penal (C).

Cambios: ST, al inicio, Martín Michel por Marín (S), 23m. Elían Tus por Motta (S), 35m. Jonatan Palacio y Laureano Doello por Michelena y Dezi (C), 40m. Diego Aguirre por Jara (C). 42m. Nicolás Minici por Vallejo (S) y 45m. Lautaro Brienzo por Berra (C).

Árbitro: José Sandoval (Liga Concordia, Entre Ríos)

Cancha: La Visera